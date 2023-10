Quantità elevate di piombo trovate in ambienti ghiacciati

I ricercatori del Journal of Geophysical Research: Biogeosciences hanno condotto esperimenti per spiegare gli alti livelli di piombo (Pb) presenti nei ghiacciai e nell'acqua di fusione dei ghiacciai. Il piombo, un metallo pesante pericoloso storicamente utilizzato negli additivi della benzina, è stato trasportato nell'atmosfera e depositato in aree remote. Nonostante l’eliminazione graduale della benzina con piombo, gli attuali livelli di Pb negli ambienti ghiacciati non possono essere spiegati solo dalla deposizione atmosferica.

Lo studio di Krause et al. si è concentrato sull’incubazione di sedimenti derivati ​​da ghiacciai, iceberg e corsi d’acqua in Antartide e Groenlandia. Gli autori hanno variato le condizioni dell’esperimento, come tempi, quantità di sedimenti e temperatura di incubazione, per misurare il rilascio di piombo nell’acqua di mare.

I risultati hanno rivelato che temperature più calde hanno portato al rilascio di quantità significativamente più elevate di piombo. Inoltre, lo studio ha scoperto che il piombo rilasciato alla fine viene riassorbito dai sedimenti, il che potrebbe spiegare gli elevati livelli di Pb negli ambienti polari. Questa ricerca è particolarmente significativa considerando il ritmo accelerato con cui i ghiacciai si stanno ritirando a livello globale.

Comprendere il comportamento, il trasporto e il destino del piombo negli ambienti costieri ghiacciati è fondamentale per valutare l’impatto ambientale e i potenziali rischi associati a livelli elevati di piombo. I risultati apportano nuove preziose informazioni a questo campo di studio.

Citazione:

Krause, J., Zhu, X., Höfer, J., Achterberg, EP, Engel, A., Meire, L., et al. (2023). Particelle derivate dai ghiacciai come controllo regionale sulle concentrazioni di Pb disciolto in mare. Giornale di ricerca geofisica: Biogeosciences, 128, e2023JG007514. doi.org/10.1029/2023JG007514

Fonte:

Piombo (Pb) – un metallo pesante pericoloso

Ghiacciaio – una grande massa di ghiaccio che si forma nel corso di molti anni

Deposizione atmosferica – il processo mediante il quale gli inquinanti atmosferici si depositano sulla superficie terrestre

Acqua di mare – acqua proveniente dal mare o dall’oceano

Sedimenti – particelle che si depositano sul fondo di un liquido

Antartide e Groenlandia – regioni polari con ampia copertura glaciale.