Le megatempeste di Saturno durano secoli, secondo un nuovo studio

By

Saturno, spesso visto come un pianeta relativamente senza pretese, è in realtà sede di megatempeste persistenti che possono durare secoli, molto più a lungo delle tempeste centenarie viste sulla Terra. La National Science Foundation ha recentemente pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio queste enormi tempeste su Saturno, facendo luce sulla loro natura di lunga durata e sull'impatto sull'atmosfera del pianeta.

Lo studio, condotto da astronomi dell’Università della California a Berkeley e dell’Università del Michigan, si è concentrato sulle emissioni radio di Saturno, esaminando in particolare le interruzioni nella distribuzione del gas di ammoniaca. Queste megatempeste su Saturno si verificano circa ogni due o tre decenni e mostrano somiglianze con gli uragani terrestri ma su scala molto più ampia.

Mentre l’esatta forza trainante delle megatempeste di Saturno rimane un mistero, gli scienziati ritengono che l’atmosfera del pianeta sia composta principalmente da idrogeno ed elio, con quantità minori di metano, acqua e ammoniaca. Imke de Pater della UC Berkeley, che ha studiato i giganti gassosi per oltre quattro decenni, ha utilizzato il Karl G. Jansky Very Large Array per sondare le emissioni radio dalle profondità di Saturno, contribuendo a svelare la composizione e le qualità uniche di questi pianeti.

Le ultime scoperte di Saturno offrono una prospettiva profonda sulle più grandi tempeste del sistema solare, sfidando le conoscenze attuali e ampliando i confini della meteorologia terrestre. I ricercatori hanno scoperto anomalie nella concentrazione del gas di ammoniaca nell'atmosfera di Saturno, collegando queste anomalie al verificarsi di megatempeste passate nell'emisfero settentrionale del pianeta. Si ritiene che questi cambiamenti nella distribuzione dell’ammoniaca siano il risultato di processi di precipitazione ed evaporazione che possono persistere per secoli.

Anche se molto rimane sconosciuto su Saturno, ci sono altri misteri intriganti in attesa di essere esplorati. Il polo nord del pianeta ospita una tempesta a forma esagonale, il suo esatto periodo di rotazione è ancora incerto a causa della sua composizione unica, e l'origine e l'età degli anelli di Saturno sono oggetto di dibattito in corso tra gli scienziati. Inoltre, il campo magnetico di Saturno e le complesse interazioni tra le sue lune, gli anelli e il pianeta sono aree di continua indagine.

La scoperta e lo studio delle megatempeste di Saturno ampliano la nostra comprensione e apprezzamento dei vasti e diversi fenomeni presenti nel nostro sistema solare. Questi risultati hanno implicazioni per la nostra conoscenza dei sistemi meteorologici della Terra e ampliano i confini della nostra comprensione dell’universo.

Fonti: National Science Foundation, NASA