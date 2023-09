Terrificante Megamonodontium mccluskyi, un ragno preistorico con botola, scoperto nell'Australia regionale

Gli scienziati hanno fatto una scoperta significativa nella regione australiana, portando alla luce un fossile di un terrificante ragno botola noto come Megamonodontium mccluskyi. Misurando oltre 20 mm di lunghezza, questo ragno è il secondo più grande mai scoperto ed è più di cinque volte più grande dei suoi parenti moderni.

Il fossile è stato trovato in un rinomato sito fossile negli altipiani centrali del NSW, segnando una scoperta importante per i ricercatori. In Australia sono stati trovati solo quattro fossili di ragno, il che rende difficile comprendere la loro storia. Questa scoperta getta nuova luce sull’estinzione dei ragni e colma una lacuna nella nostra comprensione della loro evoluzione.

Secondo il paleontologo dell'UNSW Matthew McCurry, il parente vivente più prossimo di questo ragno abita attualmente le foreste umide di Singapore fino alla Papua Nuova Guinea. Ciò suggerisce che il Megamonodontium mccluskyi un tempo abitava ambienti simili nell'Australia continentale, ma si estinse quando l'Australia divenne più arida.

Si stima che il fossile, che prende il nome dall'uomo che lo ha portato alla luce, il dottor Simon McClusky, abbia tra gli 11 e i 16 milioni di anni. Ora è ospitato nella collezione paleontologica dell'Australian Museum ed è disponibile online per lo studio dei ricercatori.

L'aracnologo del Queensland Museum Robert Raven, l'autore supervisore, ha affermato che questo fossile è il più grande mai trovato in Australia e il primo fossile della famiglia dei Barychelidae trovato in tutto il mondo. La rarità dei fossili di ragno è attribuita al loro comportamento di scavatori, che potrebbe non fornire le giuste condizioni per la fossilizzazione.

Questa scoperta fornisce preziose informazioni sulle antiche specie di ragni che un tempo popolavano l’Australia e contribuisce alla nostra comprensione della storia naturale del paese.

Fonte:

– Nathan Schmidt, NCA NewsWire

– Museo australiano