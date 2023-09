Il fratello Robert Macke assiste la missione OSIRIS-REx della NASA con un dispositivo personalizzato

Il fratello Robert Macke, un rinomato astronomo gesuita dell'Osservatorio Vaticano, ha svolto un ruolo cruciale nella missione OSIRIS-REx della NASA costruendo un dispositivo su misura per studiare alcuni dei materiali asteroidali più antichi del sistema solare. Il dottor Andy Ryan, uno dei capi missione, ha cercato l'esperienza del fratello Macke grazie alla sua vasta conoscenza nello studio dei meteoriti.

La missione della NASA richiedeva un “picnometro” specializzato in grado di misurare con precisione la densità e la porosità del materiale degli asteroidi catturato dallo spazio profondo. I picnometri standard esistenti non soddisfacevano i requisiti specifici della NASA, rendendo il fratello Macke l'unica persona in grado di costruire esattamente il dispositivo necessario per la missione OSIRIS-REx.

Il picnometro costruito su misura dal fratello Macke verrà ora utilizzato per analizzare da vicino il materiale dell'asteroide, con l'obiettivo di fornire risposte ad alcune delle importanti domande della NASA riguardo alle origini del sistema solare. La precisione e le capacità del dispositivo lo rendono uno strumento inestimabile per svelare i misteri di questi antichi materiali.

La missione OSIRIS-REx, che sta per “Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer”, segna una pietra miliare epocale per gli Stati Uniti poiché è la prima missione a riportare con successo campioni di asteroidi sulla Terra. Dopo sette anni nello spazio e dopo aver raccolto 8.8 once di materiale superficiale dall'asteroide Bennu, situato a 200 milioni di miglia di distanza, la navicella spaziale OSIRIS-REx è atterrata in sicurezza sulla Terra il 24 settembre.

I campioni raccolti, che si ritiene risalgano ai primi giorni del sistema solare, sono stati trasferiti al Johnson Space Center della NASA a Houston per un alloggio permanente e ulteriori studi. Ciò offre un’incredibile opportunità agli scienziati di approfondire i segreti dell’universo e acquisire una comprensione più profonda delle nostre origini cosmiche.

Nel complesso, il contributo del fratello Robert Macke alla missione OSIRIS-REx evidenzia l'importanza della collaborazione tra esperti in diversi campi. Il suo dispositivo personalizzato garantisce che la NASA possa analizzare accuratamente il materiale dell'antico asteroide, avvicinandoci alla scoperta dei misteri delle origini del nostro sistema solare.

Fonte:

– Osservatorio Vaticano

– Nasa