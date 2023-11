Realizzare il volo su Marte: l'ingegnoso elicottero dell'ingegno

L'ingegnere meccanico indiano Dr. J Bob Balaram, ex studente dell'Indian Institute of Technology (IIT) di Madras, ha svolto un ruolo chiave nel team Mars Mission della NASA presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL). La sua progettazione innovativa e le sue competenze ingegneristiche hanno aperto la strada alla creazione dell'elicottero Ingenuity, che attualmente sta sorvolando la superficie marziana.

L'ingegno, affettuosamente soprannominato "Ginny", è un risultato rivoluzionario per l'agenzia spaziale statunitense. Con un peso di soli 1.8 kg, questo straordinario velivolo fa parte del rover Perseverance della NASA, che è stato lanciato nel 2020 e continua a operare su Marte. Il successo del volo dell'elicottero è una testimonianza della passione e della dedizione del Dr. Balaram.

L'ingegnosità di Ingenuity non risiede solo nella sua costruzione ma anche nella sua capacità di navigare nell'atmosfera marziana. Similmente al volo di un aereo sulla Terra, comprendere le condizioni meteorologiche è fondamentale per operazioni di volo sicure. Il dottor Balaram, in un articolo sul sito web Mars Helicopter della NASA, sottolinea l'importanza sia del tempo atmosferico che di quello spaziale per le capacità di volo di Ingenuity.

Il tempo atmosferico si riferisce a fattori come la densità dell'aria, la temperatura e i profili del vento, che influiscono direttamente sulle prestazioni dell'elicottero. I parametri di volo devono essere adattati di conseguenza in base a queste condizioni. Inoltre, anche i rischi di volo associati al decollo, all’atterraggio e ai forti venti devono essere attentamente considerati, proprio come le preoccupazioni di un pilota sulla Terra.

Per garantire voli sicuri, gli operatori di Ingenuity consultano esperti meteorologici che utilizzano vari modelli e strumenti disponibili sul rover. Questi modelli vanno dai modelli di circolazione globale ai modelli geografici su scala ridotta che catturano gli effetti locali nel cratere Jezero. I dati del Mars Environmental Dynamics Analyser (MEDA) su Perseverance, dotato di sensori atmosferici, informano ulteriormente il processo decisionale.

Fortunatamente, le previsioni meteorologiche su Marte sono relativamente più semplici rispetto a quelle sulla Terra a causa dell’assenza di oceani. I modelli su Marte sono più prevedibili, consentendo al team di analizzare i dati meteorologici storici che hanno preceduto il volo e di prendere decisioni informate.

L’ingegno stesso è un’impresa tecnologica notevole. Costruito con fibra di carbonio ultraleggera e alto solo mezzo metro, dimostra l'ingegnosità dell'ingegneria moderna. La sottile atmosfera marziana, circa un centesimo della densità terrestre, richiede che le pale dell'elicottero ruotino a velocità comprese tra 2400 e 2900 giri al minuto, dieci volte più veloci degli elicotteri sulla Terra.

Questo esperimento rivoluzionario segna il primo volo motorizzato e controllato su un altro pianeta. Dopo aver viaggiato su Marte all'interno del rover Perseverance, Ingenuity è stato schierato sulla superficie marziana il 3 aprile 2021. Nell'arco di una finestra sperimentale di 30 giorni, effettuerà una serie di voli di prova, ampliando ulteriormente la nostra comprensione dell'aviazione extraterrestre.

Il dottor Balaram, un ingegnere umile ed esperto, intende ritirarsi presto dalla NASA, con l'obiettivo di ispirare e sostenere gli studenti indiani nella loro ricerca dell'esplorazione spaziale. Attribuisce il successo alla sua formazione presso l'IIT Madras e crede che ci siano innumerevoli studenti di talento in India in attesa di rendere orgogliosa la nazione.

