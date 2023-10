Un mini-organo recentemente scoperto nelle cellule di mammifero potrebbe essere un sistema di difesa per il DNA

Gli scienziati hanno identificato un nuovo mini-organo nelle cellule dei mammiferi che potrebbe fungere da sistema di difesa integrato per il genoma. Questa struttura, chiamata “esclusoma”, racchiude materiale genetico fluttuante nel citoplasma delle cellule, tenendolo lontano dal nucleo.

Tutti gli animali, le piante e i funghi hanno cellule eucariotiche, che contengono DNA all'interno del nucleo. Tuttavia, una parte del DNA esiste al di fuori del nucleo nel citoplasma. Inoltre, materiale genetico estraneo proveniente da virus e batteri può entrare nel citoplasma. Come questo materiale genetico venga tenuto lontano dal nucleo e perché si degradi se non viene utilizzato per produrre proteine ​​è rimasto un mistero.

I ricercatori ritengono che l’esclusoma potrebbe aiutare a spiegare come le cellule proteggono il materiale genetico nel citoplasma. Si ipotizza che questa struttura mai vista prima sia una reliquia delle prime cellule eucariotiche e potrebbe essere correlata allo sviluppo del nucleo.

L'esclusoma è costituito da una doppia membrana e contiene materiale genetico che codifica per i telomeri, che sono strutture protettive alle estremità dei cromosomi. Questo DNA telomerico forma anelli che fluttuano attorno alla cellula e sono racchiusi dall'esclusoma.

Sebbene sia simile al nucleo, l'esclusoma manca di alcuni elementi, come i complessi dei pori nucleari, che consentono selettivamente alle molecole di entrare nel nucleo. Gli esclusivisti rimanevano nella cellula durante la divisione cellulare ma non passavano alle cellule appena formate.

La scoperta dell’esclusoma ha implicazioni per comprendere come le cellule rispondono agli invasori e per studiare lo sviluppo del cancro e delle condizioni autoimmuni. Catturando materiale genetico potenzialmente pericoloso o non necessario, l’esclusoma può aiutare le cellule a identificare e combattere le infezioni.

Ulteriori ricerche su come le cellule rispondono al DNA al di fuori dei cromosomi potrebbero far luce sulla relazione tra plasmidi e cancro. Il DNA dei telomeri, che si trova all'interno dell'esclusoma, è stato collegato al cancro e svolge un ruolo nella divisione cellulare indefinita caratteristica della malattia.

Lo studio fornisce preziose informazioni sui meccanismi di difesa delle cellule e sugli intricati sistemi che proteggono il materiale genetico. La comprensione di questi processi potrebbe portare a progressi nella ricerca e nelle terapie contro il cancro.

Fonte:

– Studio pubblicato su Molecular Biology of the Cell

– Autrice senior dello studio Ruth Kroschewski, Istituto di biochimica dell'ETH di Zurigo

– Birgitte Regenberg, professoressa di biologia all'Università di Copenaghen