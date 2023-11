Sierra Space celebra il completamento del primo aereo spaziale Dream Chaser

Sierra Space, una società con sede in Colorado, ha raggiunto un traguardo significativo con la costruzione del suo primo aereo spaziale Dream Chaser, denominato “Tenacity”. La società ha annunciato che l'aereo spaziale è ora completo e sarà inviato al Neil A. Armstrong Test Facility della NASA in Ohio per test ambientali nelle prossime settimane. Questo risultato segna un’occasione importante sia per Sierra Space che per il futuro dell’industria aerospaziale.

Il CEO di Sierra Space, Tom Vice, ha espresso il suo entusiasmo per questo traguardo, affermando: “Dream Chaser non è solo un prodotto; è una testimonianza dello spirito umano, della determinazione e della ricerca incessante di ciò che c'è oltre." Questo sentimento incarna l’ambizione e la natura rivoluzionaria del progetto Dream Chaser.

L'aereo spaziale Dream Chaser è progettato per adempiere al contratto NASA di Sierra Space per il lancio di missioni di rifornimento robotico alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Tenacity sarà il primo degli aerei spaziali di Sierra Space a visitare il laboratorio in orbita e un volo di prova verso la ISS è previsto già nell'aprile 2024. Il lancio avrà luogo dal Kennedy Space Center della NASA in Florida a bordo del nuovo Vulcan della United Launch Alliance. Razzo Centaur, con atterraggio previsto presso lo storico Shuttle Landing Facility della NASA.

Il design dell'aereo spaziale Dream Chaser unisce estetica, funzionalità e resistenza. Deve sopportare temperature di rientro superiori a 3,000 gradi Fahrenheit rimanendo fresco al tatto subito dopo l'atterraggio. Il sistema di volo autonomo è costruito per supportare un minimo di 15 missioni spaziali, rendendolo un veicolo altamente efficiente e riutilizzabile.

Le capacità di Dream Chaser superano quelle di altri mercantili attualmente in funzione. Come la capsula Dragon di SpaceX, l'aereo spaziale può riportare esperimenti e hardware dalla ISS. Inoltre, Sierra Space immagina un futuro in cui il Dream Chaser trasporterà i membri dell'equipaggio nello spazio.

Il completamento da parte di Sierra Space del primo aereo spaziale Dream Chaser è un risultato straordinario che apre la strada a progressi scientifici, missioni di rifornimento e potenziale esplorazione spaziale con equipaggio. Il futuro dei viaggi spaziali sembra promettente con Sierra Space in prima linea.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è lo scopo dell'aereo spaziale Dream Chaser di Sierra Space?

L'aereo spaziale Dream Chaser di Sierra Space è progettato per adempiere al contratto della NASA per il lancio di missioni di rifornimento robotico alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ha lo scopo di fornire un mezzo affidabile ed efficiente per trasportare merci e potenzialmente membri dell'equipaggio da e verso il laboratorio in orbita.

2. L'aereo spaziale Dream Chaser sarà in grado di riportare gli esperimenti dalla ISS?

Sì, simile alla capsula Dragon di SpaceX, l'aereo spaziale Dream Chaser avrà la capacità di riportare esperimenti e altro hardware dalla ISS sulla Terra. Questa caratteristica lo distingue dagli altri mercantili attualmente in funzione.

3. Quali sono i piani futuri di Sierra Space per l'aereo spaziale Dream Chaser?

Sierra Space intende espandere l'uso dell'aereo spaziale Dream Chaser oltre le missioni di rifornimento robotico. La società prevede di lanciare missioni con equipaggio in futuro, estendendo ulteriormente le sue capacità e i potenziali contributi all’esplorazione spaziale.