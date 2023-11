Dream Chaser di Sierra Space: una nuova era nell'esplorazione di veicoli spaziali

Sierra Space ha recentemente svelato il suo risultato rivoluzionario: Dream Chaser, ora ufficialmente riconosciuto come un veicolo spaziale perfettamente funzionante. Contrariamente al suo aspetto di Space Shuttle in miniatura, Dream Chaser non solo assomiglia ma emula anche le capacità di volo dell'iconico shuttle, rendendolo una straordinaria impresa di ingegneria. Con una lunghezza di 15 piedi e la capacità di ospitare sette astronauti, Dream Chaser si è assicurata un contratto con la NASA per sette missioni di consegna di merci alla Stazione Spaziale Internazionale nell'ambito dell'accordo Commercial Resupply Service 2 (CRS2).

La navicella spaziale verrà lanciata a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance e, una volta completata la sua missione, tornerà sulla Terra con un delicato atterraggio su una pista, riecheggiando lo stile di atterraggio dello Space Shuttle. Trasportando forniture cruciali alla ISS, Dream Chaser atterrerà allo Shuttle Landing Facility del Kennedy Space Center in Florida per le sue missioni NASA.

Il veicolo inaugurale, denominato Tenacity, è stato completato e sarà presto trasportato al Neil A. Armstrong Test Facility della NASA in Ohio, dove sarà sottoposto a completi esami pre-volo entro la fine del 2023. Dopo i test, Tenacity si imbarcherà sul suo primo volo missione sulla ISS, probabilmente all'inizio del 2024. Sorprendentemente, Dream Chaser è riutilizzabile per un massimo di 15 missioni e un secondo veicolo spaziale, DC-100, è già in produzione presso lo stabilimento di produzione dell'azienda in Colorado.

Inoltre, Sierra Space ha annunciato piani per una versione con equipaggio di Dream Chaser, designata DC-200. Questa variante presenta un'architettura flessibile in grado di trasportare sia gli astronauti che il carico. A differenza del suo predecessore, lo spazioplano con equipaggio può atterrare su qualsiasi pista commerciale compatibile in tutto il mondo, in modo simile alle operazioni di un aereo di linea commerciale a fusoliera stretta. Sebbene la NASA possieda attualmente la capsula SpaceX Dragon e l'atteso Starliner di Boeing per missioni con equipaggio, Sierra Space intende offrire servizi di trasporto anche per privati.

Questo risultato è stato salutato come una pietra miliare significativa dal CEO di Sierra Space, Tom Vice, che ha sottolineato gli anni di sogni audaci e sforzi dedicati che sono culminati nella realizzazione di Dream Chaser. Questa navicella spaziale rivoluzionaria promette di ridefinire i viaggi spaziali e ispirare stupore e curiosità tra gli appassionati di spazio e il pubblico in generale. Mentre anticipiamo con impazienza il futuro, Sierra Space continua a superare i limiti, aprendo la strada a una nuova era nell’esplorazione dei veicoli spaziali.

