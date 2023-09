Raro e prezioso scheletro di Camptosaurus all'asta a Parigi

By

Barry il Camptosaurus è una scoperta straordinaria nel mondo degli scheletri di dinosauro. Con una storia che risale a 150 milioni di anni fa, questo erbivoro fossilizzato è composto per oltre l'80% da ossa originali. La sua rarità e completezza lo rendono un esemplare altamente desiderabile, tanto che gli esperti stimano il suo prezzo d'asta tra 855,000 e 1.28 milioni di dollari. L'asta si svolgerà presso l'Hotel Drouot di Parigi il 20 ottobre.

Barry fu inizialmente scoperto nel Wyoming negli anni '1990 e successivamente restaurato nel 2000 dal paleontologo Barry James. Il laboratorio italiano Zoic ha effettuato ulteriori lavori di restauro sullo scheletro dopo averlo acquisito l'anno scorso per garantire che soddisfacesse gli standard scientifici.

Significativamente, il cranio di Barry è completo al 90%, e il resto dello scheletro del dinosauro è completo all'80%. Alexandre Giquello dell'Hotel Drouot lo ha descritto come un “esemplare estremamente ben conservato”, sottolineandone la rarità.

Appartenente alla famiglia Iguanodontidae, Barry è uno dei primi gruppi di dinosauri ad essere scoperti. Le ossa sono state trovate nella Formazione Morrison del Wyoming, nota per i suoi abbondanti depositi fossili. È interessante notare che i dinosauri ornitopode, come Barry, costituiscono solo circa il 14% degli esemplari rinvenuti nell'area, rendendo questa scoperta ancora più eccezionale.

Sebbene la vendita di ossa di dinosauro abbia subito critiche da parte della comunità scientifica, è diventata un mercato sempre più ambito. Solo l’anno scorso sono stati messi all’asta sei scheletri di dinosauri, ottenendo somme impressionanti. Nel 2020, uno scheletro di T-Rex chiamato Stan è stato venduto per la cifra record di 31.8 milioni di dollari. Con questo in mente, il prezzo stimato di 1.3 milioni di dollari per Barry sembra un affare.

Se sei interessato ad acquisire Barry o un altro scheletro di dinosauro, è fondamentale condurre ricerche approfondite sulla sua provenienza. Garantire l'autenticità e la legalità dell'esemplare è fondamentale per evitare l'acquisto di un fossile fraudolento o illegittimo.

