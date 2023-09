Secondo gli editori, le riviste mediche devono affrontare sfide all'integrità

By

Un team di redattori di punta ha evidenziato le sfide che devono affrontare le riviste mediche e ha chiesto nuovi approcci per mantenerne l’integrità. In un editoriale pubblicato su JAMA, l’autore principale Dr. John Ioannidis dell’Università di Stanford e gli editori di JAMA, JAMA Network e BMJ hanno discusso l’impatto della crisi COVID-19 sulla ricerca. Hanno inoltre esplorato la potenziale forza dirompente dei progressi nell’intelligenza artificiale (AI) e nei grandi modelli linguistici.

Gli editori hanno attirato l’attenzione su questioni attuali, come la pressione a “pubblicare o perire”, l’aumento dei casi di frode e la minaccia rappresentata da editori predatori e pirati, falsi revisori e cartiere. Per affrontare queste sfide, gli autori hanno raccomandato di condurre ricerche in aree quali i pregiudizi, il processo decisionale editoriale, l’etica della ricerca e il miglioramento della progettazione, della condotta e del reporting della ricerca.

Il team chiede l'esplorazione di questi argomenti al 10° Congresso internazionale sulla revisione tra pari e sulla pubblicazione scientifica, previsto per settembre 2025. Ritengono che sia necessaria una ricerca urgente per valutare e convalidare adeguatamente le affermazioni scientifiche e non scientifiche attraverso un'approfondita revisione tra pari a vantaggio dell'umanità.

La scadenza per l'invio degli abstract per il congresso è il 31 gennaio 2025. I prossimi annunci riguardanti l'evento saranno pubblicati sul sito web del congresso.

Fonti: Editoriale pubblicato su JAMA, Stanford University