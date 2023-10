Nuove indagini sulla 29a missione di servizi di rifornimento commerciale di SpaceX alla Stazione Spaziale Internazionale

Il Laboratorio Nazionale della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e la NASA sono entusiasti di annunciare un prossimo webinar che approfondirà le affascinanti indagini che si svolgono sulla 29a missione CRS (Commercial Resupply Services) di SpaceX verso la stazione spaziale. Questa missione promette di portare progressi scientifici significativi che potrebbero avere un profondo impatto sull’umanità.

Il webinar vedrà la partecipazione di stimati relatori che discuteranno dei vari carichi utili lanciati sulla navicella spaziale SpaceX Dragon ed esploreranno come la ricerca condotta sulla ISS potrebbe avvantaggiare tutti noi. Tra i relatori figurano esperti provenienti da diversi settori, ognuno dei quali apporta alla discussione le proprie prospettive e competenze uniche.

La dottoressa Emilie Dressaire, professoressa assistente presso l'Università della California, Santa Barbara, farà luce sull'indagine "Wicking in Gel-Coated Tubes" finanziata dalla NSF. Questa ricerca mira a comprendere il ruolo del muco nel rilascio dei farmaci all’interno dei polmoni, rivoluzionando potenzialmente i trattamenti respiratori.

La dottoressa Sonja Schrepfer, professoressa presso il Dipartimento di Chirurgia dell'Università della California, a San Francisco, condividerà gli approfondimenti sull'indagine "Tissue Engineered Immune Chips in Microgravity", finanziata dalla NSF. Studiando la relazione tra l’invecchiamento del sistema immunitario e le capacità rigenerative delle cellule del fegato, questa ricerca potrebbe aprire la strada ad approcci innovativi per combattere le malattie legate all’invecchiamento.

Il dottor Ken Savin, scienziato capo di Redwire Space, discuterà dei progressi della biostampa, in particolare dell'ambizioso piano di Redwire di stampare cellule cardiache umane nello spazio utilizzando la loro innovativa BioFabrication Facility. Questa ricerca innovativa potrebbe sbloccare nuove possibilità nella medicina rigenerativa e potenzialmente superare i limiti incontrati sulla Terra.

David Caporal, un ingegnere ricercatore della Boeing, approfondirà l'indagine sul “Boeing Antimicrobial Coating”. Testando un materiale antimicrobico in vari punti della stazione spaziale, questa ricerca mira a migliorare e garantire la sicurezza delle future missioni spaziali mitigando il rischio di contaminazione microbica.

La dottoressa Kathryn Gardner-Vandy, professoressa assistente di aviazione e spazio presso l'Oklahoma State University, condividerà i dettagli sul progetto di sensibilizzazione educativa "Choctaw Heirloom Seeds". Questa iniziativa mira a ispirare ed educare gli studenti sull’importanza di preservare i semi antichi e sul ruolo potenziale che possono svolgere nell’agricoltura sostenibile.

Il webinar, previsto per martedì 31 ottobre 2023 alle 1:XNUMX EDT, sarà disponibile in live streaming sul sito web dell'ISS National Lab per il pubblico e su Zoom per i media. I membri dei media che desiderano partecipare sono incoraggiati a registrarsi per l'accesso a Zoom almeno un'ora prima dell'evento. Inoltre, il pubblico può impegnarsi ponendo domande ai ricercatori utilizzando l’hashtag #ISSNationalLab sui social media.

Si prevede che SpaceX CRS-29 verrà lanciato non prima di domenica 5 novembre 2023 alle 10:01 EST dal Kennedy Space Center della NASA. Ulteriori informazioni sui progetti sponsorizzati dall'ISS National Lab in questa missione saranno condivise con i media e il pubblico nei prossimi giorni.

