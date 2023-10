I media non riescono ad affrontare l’impatto ambientale delle mascherine monouso

Una recente analisi condotta da un team di esperti dell’Università di Bangor ha fatto luce sull’incapacità dei media di enfatizzare l’impatto negativo delle mascherine monouso sull’ambiente. Lo studio, che ha analizzato la copertura della stampa britannica e irlandese da marzo 2020 a dicembre 2021, ha rivelato che i giornali hanno prevalentemente favorito le maschere chirurgiche monouso nei loro resoconti, senza affrontare adeguatamente la questione della gestione dei rifiuti e della sostenibilità ambientale.

Secondo la dottoressa Anaïs Augé, la prima autrice dello studio, il modo in cui i media hanno riferito sulle mascherine ha influenzato in modo significativo le scelte delle persone sull’uso delle mascherine durante la pandemia. Il termine "maschere" veniva spesso utilizzato per riferirsi a maschere per il viso usa e getta, mentre i "coperture per il viso" erano associati a maschere di materiale fatte in casa o acquistate in negozio. I media tendevano anche a usare la parola "maschera" quando si parlava di indossarla obbligatoria, mentre la "copertura del viso" veniva usata quando c'era un elemento di scelta.

Nonostante le discussioni scientifiche sulla sicurezza e la riutilizzabilità delle mascherine, i giornali hanno in gran parte trascurato di trasmettere queste informazioni al pubblico. La dottoressa Morwenna Spear, scienziata dei materiali, ha sottolineato che è stata prestata poca attenzione alle preoccupazioni ambientali associate alle maschere monouso, anche nelle prime fasi della pandemia di COVID-19.

Il gruppo di ricerca ritiene che i giornali abbiano avuto un ruolo nel promuovere l’uso di mascherine monouso e abbiano contribuito all’aumento dei rifiuti prodotti. Lo studio evidenzia la necessità di una rendicontazione più responsabile che consideri l’impatto ambientale delle diverse opzioni di mascherine e incoraggi l’adozione di coperture facciali riutilizzabili.

Questo studio faceva parte del progetto Arts and Humanities Research Council guidato dal Prof. Nathan Abrams, che mirava a comprendere i fattori che influenzano le scelte e i comportamenti dei consumatori riguardo alle mascherine. Il progetto ha sottolineato lo smaltimento responsabile delle mascherine e l’importanza dei messaggi mediatici nell’influenzare la motivazione e il processo decisionale del pubblico.

Nel complesso, la revisione sottolinea l’occasione mancata da parte dei media di affrontare le conseguenze ambientali delle mascherine monouso e di sensibilizzare il pubblico. Richiede un approccio più completo alla rendicontazione che tenga conto delle considerazioni sulla sostenibilità e consenta alle persone di fare scelte informate per proteggere sia la salute pubblica che l’ambiente.