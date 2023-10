La sputacchina dei prati: un insetto da record con un'ampia gamma di ospiti

Una nuova ricerca rivela che la sputacchina, nota per la sua urina schiumosa e simile a uno sputo, può nutrirsi di oltre 1,300 specie di piante ospiti, rendendola l'insetto con la più ampia gamma di ospiti. Questo studio, pubblicato sulla rivista PLOS ONE, è fondamentale per comprendere e prevenire la diffusione di un batterio trasportato dalla cimice che ha causato danni significativi ai raccolti in tutto il mondo.

La sputacchina dei prati, conosciuta anche come rane, consuma la linfa delle piante utilizzando un apparato boccale simile alla paglia. Lungo il percorso raccoglie batteri e diventa un vettore di malattie delle piante. In particolare, ha diffuso il batterio Xylella fastidiosa, responsabile della devastazione degli uliveti in Italia. Identificando la gamma di ospiti dell'insetto, gli scienziati possono prevedere quali specie di piante ed ecosistemi sono a rischio.

Il gruppo di ricerca ha combinato dati provenienti da letteratura pubblicata, campioni di musei, osservazioni e un progetto di scienza dei cittadini chiamato BRIGIT, che mirava ad anticipare l’introduzione della X. fastidiosa nel Regno Unito. Hanno scoperto che la sputacchina dei prati si nutre di una sorprendente gamma di piante: oltre 1,300 specie in 117 famiglie, stabilendo un record mondiale per gli insetti. In confronto, il verme autunnale, una falena nota per nutrirsi di piante, ha 636 piante ospiti diverse.

L'ampia gamma di ospiti della sputacchina dei prati potrebbe essere dovuta alla sua preferenza per la linfa dello xilema, il tessuto vegetale responsabile del trasporto dell'acqua. Questo liquido è uniforme in varie piante ospiti, a differenza della linfa del floema di cui si nutre la maggior parte degli altri insetti mangiatori di linfa. Non è ancora chiaro il motivo per cui l’insetto abbia una gamma così ampia di piante ospiti e sono necessarie ulteriori ricerche.

La sputacchina dei prati rappresenta una minaccia significativa a causa della sua capacità di diffondere il batterio X. fastidiosa. Questa revisione costituisce il primo passo nella valutazione dei metodi per controllare il virus e le malattie che trasmette. Essendo un insetto dai numerosi superlativi, inclusa la sua capacità di saltare in alto rispetto alle sue dimensioni corporee e le sue potenti capacità di succhiare, lo sputo dei prati continua ad affascinare i ricercatori.

Fonte: Vinton Thompson et al, L'insetto erbivoro più polifago? Associazioni vegetali ospiti della Spittlebug dei prati, Philaenus spumarius (L.), PLOS ONE (2023). DOI: 10.1371/journal.pone.0291734