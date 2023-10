Costruire case sulla Luna: il piano della NASA per una suddivisione lunare e oltre

La NASA sta pianificando di tornare sulla Luna e questa volta sarà un soggiorno a lungo termine. L'agenzia mira a costruire case sulla Luna entro il 2040, non solo per gli astronauti, ma anche per i civili comuni. Questo obiettivo ambizioso dipende dal completamento con successo di un nuovo allunaggio.

Per raggiungere questo obiettivo, la NASA prevede di utilizzare la tecnologia di stampa 3D e un cemento lunare specializzato realizzato con scaglie di roccia, frammenti minerali e polvere lunare. L’agenzia invierà una stampante 3D sulla Luna, che verrà utilizzata per costruire strutture strato dopo strato utilizzando il cemento lunare. Questa tecnologia, nota come Progetto Olympus, utilizza risorse trovate su altri pianeti anziché fare affidamento su materiali provenienti dalla Terra.

La collaborazione con istituzioni accademiche e leader del settore ha aperto nuove possibilità per la NASA. L’agenzia è più collaborativa che mai e questo ha ampliato il campo di gioco per l’esplorazione spaziale. Il direttore della maturazione tecnologica della NASA, Niki Werkheiser, ritiene che con le persone giuste e le capacità fondamentali in atto, l'obiettivo delle strutture lunari entro il 2040 è raggiungibile.

Tuttavia, ci sono sfide da superare. Uno dei principali ostacoli è la polvere lunare, abrasiva e tossica, che presenta rischi sia per gli edifici che per la salute umana. Gli scienziati della NASA hanno condotto test sulla polvere lunare simulata per trovare soluzioni. L’idea di utilizzare la stampa 3D per costruire case sulla luna è emersa come una potenziale soluzione. Se le case sulla Terra possono essere stampate in 3D utilizzando il suolo, allora perché non utilizzare il suolo lunare per costruire strutture sulla Luna?

Il ritorno della NASA sulla Luna, noto come programma Artemis, prende il nome dalla sorella gemella dell'Apollo. L'agenzia ha già lanciato la missione Artemis I, che ha fatto il giro della Luna ed è tornata sana e salva sulla Terra. Artemis II, previsto per novembre 2024, trasporterà la prima donna e la prima persona di colore della storia in un volo di 10 giorni attorno alla luna. Artemis III, previsto per un anno dopo, vedrà gli esseri umani atterrare sulla superficie lunare. Ulteriori missioni con equipaggio sono previste nel corso del decennio.

Mentre i progetti per le case sulla Luna sono attualmente in fase di rendering, architetti e aziende di tecnologia di costruzione come ICON hanno concettualizzato idee per gli habitat lunari. ICON, in collaborazione con la NASA, mira a sviluppare un sistema di costruzione spaziale in grado di stampare qualsiasi cosa, dagli habitat alle piattaforme di atterraggio dei razzi utilizzando la miscelazione del calcestruzzo in loco.

In conclusione, il piano della NASA di costruire case sulla Luna entro il 2040 è un obiettivo ambizioso ma raggiungibile. Con i progressi nella tecnologia di stampa 3D e le partnership con leader del settore come ICON, l’agenzia ritiene che una presenza umana sostenibile sulla Luna sia a portata di mano. Il successo di questo sforzo potrebbe aprire la strada a futuri sforzi di colonizzazione su Marte e oltre.

