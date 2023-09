Il ruolo del DNA mitocondriale nella riproduzione umana

Questo articolo esplora una nuova ricerca che conferma la comprensione scientifica secondo cui il DNA mitocondriale (mtDNA) è ereditato esclusivamente dalla madre. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Genetics, è frutto di una collaborazione tra la Oregon Health & Science University e altre istituzioni.

In precedenza, si credeva che il mtDNA paterno fosse eliminato dopo la fecondazione, ma lo studio ha scoperto che gli spermatozoi maturi portano un piccolo numero di mitocondri, sebbene manchino di mtDNA intatto. I ricercatori hanno anche scoperto che gli spermatozoi mancano di una proteina essenziale per il mantenimento del mtDNA. Il motivo di questa esclusione è attualmente sconosciuto, ma potrebbe essere correlato all'elevata richiesta di energia da parte degli spermatozoi durante la fecondazione, che potrebbe portare all'accumulo di mutazioni del mtDNA.

Al contrario, gli ovuli in via di sviluppo, noti come ovociti, si affidano principalmente alle cellule circostanti per produrre energia e mantengono il mtDNA relativamente incontaminato. Questa distinzione contribuisce al vantaggio evolutivo di ereditare esclusivamente il mtDNA materno, poiché limita il rischio di mutazioni del mtDNA che causano malattie nella prole. Le mutazioni nel mtDNA possono provocare disturbi fatali che colpiscono organi con elevate esigenze energetiche, come il cuore, i muscoli e il cervello.

Per prevenire la trasmissione di disturbi noti del mtDNA, è stata sviluppata la terapia sostitutiva mitocondriale (MRT). La MRT prevede la sostituzione del mtDNA mutante con il mtDNA sano proveniente da ovociti donati attraverso la fecondazione in vitro. Tuttavia, gli studi clinici per la MRT negli Stati Uniti sono attualmente limitati e sono in corso studi in altri paesi come il Regno Unito e la Grecia.

La nuova scoperta riguardante il ruolo del mtDNA nella maturazione e nella fecondazione degli spermatozoi ha importanti implicazioni per la fertilità umana e la terapia con cellule germinali. Comprendere la funzione delle proteine ​​coinvolte nel mantenimento del mtDNA può portare a progressi nei trattamenti dell’infertilità e nelle tecnologie di riproduzione assistita.

Fonte: ANI | | Inserito da Tapatrisha Das, Washington DC, 20 settembre 2023

Definizioni:

– DNA mitocondriale (mtDNA): il codice genetico immagazzinato nei mitocondri, che fungono da centrale elettrica di ogni cellula del corpo.

– Ovocita: un uovo in via di sviluppo.

– Fattore di trascrizione mitocondriale A (TFAM): una proteina essenziale per il mantenimento del mtDNA.

– Terapia sostitutiva mitocondriale (MRT): un metodo per sostituire il mtDNA mutante con il mtDNA sano attraverso la fecondazione in vitro.

