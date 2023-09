Il problema dei tre corpi: i matematici scoprono 12,000 nuove soluzioni

Un team di matematici provenienti da tutto il mondo afferma di aver trovato 12,000 nuove soluzioni al notoriamente difficile problema dei tre corpi in fisica e matematica. Il problema dei tre corpi implica il complesso compito di calcolare orbite stabili quando tre oggetti interagiscono tra loro gravitazionalmente. Mentre i sistemi a due corpi possono essere descritti con poche equazioni matematiche, l’aggiunta di un terzo corpo rende i calcoli molto più impegnativi.

Isaac Newton formulò le leggi del moto più di 300 anni fa e da allora i matematici hanno lavorato per trovare soluzioni al problema dei tre corpi. Queste nuove scoperte, pubblicate come prestampa nel database arXiv, forniscono un’aggiunta sostanziale alla conoscenza esistente, che consisteva solo di poche centinaia di scenari.

Le orbite appena scoperte nel problema dei tre corpi sono intricate e contorte, somigliano a pretzel e scarabocchi. I tre ipotetici oggetti coinvolti partono da fermi e vengono poi attratti l'uno verso l'altro in varie spirali a causa della loro attrazione gravitazionale. Dopo essersi lanciati uno accanto all'altro, si allontanano ulteriormente finché la gravità non li riunisce di nuovo, ripetendo questo schema all'infinito. L’autore dello studio Ivan Hristov ritiene che con una tecnologia migliore si potrebbero trovare potenzialmente cinque volte più soluzioni.

Sebbene i sistemi a tre corpi siano comuni nell’universo, con numerosi sistemi stellari caratterizzati da più pianeti o stelle in orbita l’uno attorno all’altro, la stabilità di queste orbite appena scoperte è cruciale per il loro uso pratico. Gli astronomi potrebbero potenzialmente utilizzare queste soluzioni per comprendere meglio il cosmo, ma se le orbite non sono stabili, non reggeranno nei sistemi stellari reali.

Per determinare la stabilità sono necessarie ulteriori ricerche, poiché altre forze potrebbero interrompere gli schemi orbitali. Juhan Frank, astronomo della Louisiana State University, esprime scetticismo riguardo alla stabilità di queste nuove orbite. Egli suggerisce che i sistemi a tre corpi tendono a dividersi in un sistema binario e in un terzo corpo che fuoriesce, tipicamente il meno massiccio dei tre.

Tuttavia, da un punto di vista teorico, queste nuove soluzioni rappresentano un notevole risultato matematico. Che siano stabili o instabili, contribuiscono in modo significativo alla comprensione del problema dei tre corpi e rivestono una grande importanza teorica.

Fonte:

– “Il problema dei tre corpi lascia perplessi i matematici con 12,000 nuove soluzioni” – New Scientist

– “Il 'problema dei tre corpi' ha lasciato perplessi gli astronomi da quando Newton lo ha formulato. L’intelligenza artificiale l’ha risolto in meno di un secondo. – Notizie CBS