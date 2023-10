Il bacino idrico sotterraneo della Nuova Zelanda potrebbe aiutare a svelare il mistero dei terremoti a lento slittamento

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria al largo delle coste della Nuova Zelanda: un enorme serbatoio d’acqua sepolto in profondità nei sedimenti e nella roccia di un antico altopiano vulcanico. Questo serbatoio, situato a due miglia sotto il fondale oceanico, equivale alla dimensione di un intero mare. Sebbene l’esistenza di acqua nelle faglie associate ai terremoti a scivolamento lento, noti anche come “terremoti silenziosi”, fosse già nota, la dimensione di questo serbatoio d’acqua non ha precedenti.

Gli eventi di scivolamento lento rilasciano lo stress tettonico in modo più graduale e per un periodo di tempo più lungo rispetto ai terremoti tipici. Le cause di questi terremoti lenti, che si verificano frequentemente in alcune faglie, sono rimaste ignote. Questo colossale serbatoio d’acqua appena scoperto potrebbe fornire risposte a questo mistero di vecchia data.

La ricerca, condotta dal team dell’Istituto di geofisica (UTIG) dell’Università del Texas, ha utilizzato l’imaging sismico e la perforazione geologica per identificare e indagare il serbatoio d’acqua. Il dottor Andrew Gase, l'autore principale dello studio, richiede perforazioni più profonde per determinare gli effetti dell'acqua sulla faglia e sulla pressione circostante. Questa comprensione più approfondita potrebbe portare a una comprensione più precisa dei grandi terremoti.

Il sito del serbatoio è un residuo di un'eruzione vulcanica avvenuta circa 125 milioni di anni fa. Il dottor Gase ha ricostruito un modello 3D dell'antico terreno vulcanico utilizzando scansioni sismiche, rivelando spessi strati di sedimenti che avvolgono vulcani dormienti. Test di laboratorio su campioni di roccia vulcanica hanno confermato che quasi il 50% del volume della roccia era costituito da acqua.

È interessante notare che il contenuto di acqua nella crosta era significativamente più alto di quanto previsto per la sua età. I ricercatori ritengono che i mari poco profondi iniziali, dove si sono verificate le eruzioni, abbiano trasformato le formazioni vulcaniche in strutture porose in grado di trattenere l’acqua. Nel tempo, queste formazioni si sono trasformate in argilla, intrappolando ulteriormente l'acqua.

La scoperta suggerisce che la pressione dell’acqua sotterranea svolge un ruolo cruciale nel facilitare i terremoti a lento scorrimento. Nei casi tipici, i sedimenti saturi d’acqua vengono sepolti lungo la faglia, confinando l’acqua nel sottosuolo. Tuttavia, in questo caso, gli antichi resti vulcanici e la loro trasformazione in argilla stanno spingendo verso il basso notevoli volumi di acqua, contribuendo al verificarsi di terremoti a lento scorrimento.

Le implicazioni di questa scoperta si estendono oltre la Nuova Zelanda. Il direttore dell’UTIG Demian Saffer suggerisce che scenari simili potrebbero essere presenti nelle faglie sismiche di tutto il mondo. Questa scoperta supporta l’ipotesi che la correlazione tra i fluidi, come l’acqua, e il movimento delle faglie tettoniche può influenzare il comportamento dei terremoti. La ricerca apre nuove opportunità per ulteriori esperimenti sul campo per testare questa ipotesi su scala più ampia.

Lo studio è stato finanziato da varie agenzie di ricerca, tra cui la National Science Foundation statunitense, in collaborazione con Nuova Zelanda, Giappone e Regno Unito. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances.

Fonte:

– Istituto di Geofisica dell’Università del Texas

– Progressi scientifici