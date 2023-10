I ricercatori scoprono un enorme serbatoio d'acqua nelle profondità della crosta terrestre

In una scoperta rivoluzionaria, i ricercatori hanno trovato una quantità significativa di acqua intrappolata nei sedimenti e nelle rocce nelle profondità della crosta terrestre, al largo delle coste della Nuova Zelanda. Utilizzando avanzate immagini sismiche 3D, hanno identificato un enorme serbatoio d’acqua a circa due miglia sotto il fondo dell’oceano nella zona di subduzione di Hikurangi.

La zona di subduzione di Hikurangi è il punto in cui la placca tettonica del Pacifico è costretta sotto la placca australiana. Questa zona è nota per i terremoti a “lento scorrimento”, offrendo preziose opportunità per la ricerca sui terremoti. Il gruppo di ricerca stava inizialmente indagando sul motivo per cui alcune faglie subiscono eventi di scivolamento più frequentemente di altre quando hanno scoperto il serbatoio d'acqua.

Il sito della scoperta fa parte di un'area vulcanica formatasi oltre 125 milioni di anni fa da una massiccia eruzione vulcanica nell'Oceano Pacifico. I ricercatori ipotizzano che il materiale vulcanico sia stato eroso trasformandosi in rocce porose durante antiche eruzioni sottomarine, creando un serbatoio d'acqua. Nel corso del tempo, quest'acqua ha trasformato le rocce in argilla, sigillando ancora più acqua.

Questa scoperta è significativa perché gli scienziati ritengono che la pressione dell’acqua sotterranea possa svolgere un ruolo cruciale nel rilasciare lo stress tettonico, portando a terremoti a lento scorrimento. Normalmente, i sedimenti ricchi di acqua vengono sepolti con una faglia, intrappolando l'acqua. Tuttavia, la faglia della Nuova Zelanda non ha i tipici sedimenti oceanici. Invece, i ricercatori ritengono che gli antichi vulcani e le rocce trasformate, ora argillose, stiano trasportando notevoli quantità di acqua mentre vengono inghiottiti dalla faglia.

Il direttore dell'UTIG Demian Saffer, coautore dello studio, spiega che la scoperta fornisce una chiara illustrazione della correlazione tra i fluidi e lo stile del movimento della faglia tettonica. Questa scoperta conferma ciò che era stato precedentemente ipotizzato da esperimenti di laboratorio e previsto da alcune simulazioni al computer, ma mancava di prove chiare sul campo su scala di una placca tettonica.

La ricerca, intitolata “La subduzione della crosta superiore ricca di vulcanoclastico fornisce fluidi per megaspinte superficiali e scivolamenti lenti”, è stata pubblicata sulla rivista Science Advances. Suggerisce che situazioni simili che coinvolgono serbatoi d’acqua potrebbero esistere nelle faglie sismiche a livello globale, sottolineando l’importanza di questa scoperta per la comprensione e la previsione dei terremoti.

Fonte:

– Istituto di Geofisica

– Giornale dei progressi scientifici