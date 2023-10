La scoperta di un vasto bacino idrico sotto il fondale oceanico della Nuova Zelanda fa luce sui meccanismi del terremoto

By

I ricercatori hanno fatto una scoperta significativa di un vasto serbatoio d'acqua sepolto in profondità sotto il fondale oceanico al largo della costa della Nuova Zelanda. La scoperta, effettuata attraverso un’immagine sismica 3D, fornisce preziose informazioni sulla meccanica dei terremoti a scorrimento lento e sull’attività tettonica.

Il serbatoio d'acqua si trova a due miglia sotto il fondo dell'oceano vicino all'Isola del Nord della Nuova Zelanda ed è rinchiuso nei sedimenti e nelle rocce di un altopiano vulcanico perduto. Questa scoperta è particolarmente degna di nota perché i terremoti a scivolamento lento, un tipo di terremoto che rilascia gradualmente la pressione tettonica nell’arco di giorni o settimane, si verificano più frequentemente nell’area della faglia vicino al serbatoio d’acqua.

Sebbene molti terremoti a scivolamento lento siano associati all’acqua sepolta, non c’erano prove geologiche dirette dell’esistenza di un serbatoio d’acqua così grande nella faglia della Nuova Zelanda. L'autore principale dello studio, Andrew Gase, spiega che possono vedere che c'è una quantità insolitamente elevata di acqua che scende nella faglia, sebbene l'effetto esatto sulla faglia rimanga sconosciuto.

Il serbatoio d’acqua è stato trovato in profondità all’interno della zona di subduzione di Hikurangi, un residuo di eruzioni vulcaniche avvenute circa 125 milioni di anni fa. I ricercatori ritengono che i mari poco profondi dove hanno avuto luogo le eruzioni abbiano eroso i vulcani, creando rocce porose e frantumate che fungevano da falda acquifera per immagazzinare l’acqua. Nel corso del tempo, la roccia e i frammenti rocciosi si sono trasformati in argilla, intrappolando ancora più acqua.

La scoperta è cruciale perché gli scienziati ritengono che la pressione dell’acqua sotterranea svolga un ruolo vitale nell’innescare i terremoti a lento scorrimento. Si ipotizza che i sedimenti ricchi di acqua intrappolati nel sottosuolo possano rilasciare stress tettonico. Tuttavia, la faglia della Nuova Zelanda contiene poco di questo tipico sedimento. Invece, i ricercatori suggeriscono che gli antichi vulcani e le rocce trasformate, ora argille, trasportano grandi volumi di acqua mentre vengono inghiottiti dalla faglia. Questa scoperta ha implicazioni per la comprensione dei terremoti e suggerisce che altre faglie sismiche in tutto il mondo potrebbero trovarsi in situazioni simili.

Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare l’impatto preciso del serbatoio d’acqua sulla faglia e se influisce sulla pressione. Sono necessarie perforazioni più profonde per indagare dove finisce l’acqua. Queste informazioni potrebbero contribuire a una comprensione più completa dei grandi terremoti.

Fonte:

– “La subduzione della crosta superiore ricca di vulcanoclastico fornisce fluidi per megathrust superficiali e scivolamenti lenti” pubblicato su Science Advances

– Ricerca finanziata dalla National Science Foundation degli Stati Uniti, nonché da agenzie scientifiche e di ricerca in Nuova Zelanda, Giappone e Regno Unito.