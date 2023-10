Un'esplosione cosmica appena scoperta fa luce sulle origini della vita

Una recente colossale esplosione spaziale, nota come GRB 230307A, ha stupito gli scienziati con la scoperta di rari elementi chimici cruciali per l’esistenza della vita. Questo evento straordinario, innescato dalla fusione di due stelle di neutroni, rappresenta uno dei lampi di raggi gamma più luminosi mai visti. Ha fornito ai ricercatori preziose informazioni sulla formazione degli elementi costitutivi essenziali della vita.

Un team internazionale di esperti, in collaborazione con l'Università di Birmingham, ha utilizzato una combinazione di telescopi terrestri e spaziali, tra cui il telescopio spaziale James Webb della NASA, il telescopio spaziale a raggi gamma Fermi e l'Osservatorio Neil Gehrels Swift, per catturare e studiare il pianeta. conseguenze di questa massiccia esplosione spaziale. Attraverso osservazioni approfondite, sono stati in grado di identificare la presenza di tellurio, un elemento chimico pesante non comune. Inoltre, si ritiene che elementi come lo iodio e il torio, vitali per il sostentamento della vita sulla Terra, fossero tra i materiali espulsi durante lo spettacolo cosmico noto come kilonova.

Il dottor Ben Gompertz, professore assistente di astronomia all'Università di Birmingham e coautore dello studio, ha spiegato che il lampo di raggi gamma è stato il risultato di una potente collisione tra due stelle di neutroni. Questa collisione, dopo miliardi di anni di danza cosmica, ha portato alla spettacolare esplosione spaziale testimoniata a marzo.

La scoperta di questi elementi pesanti attraverso osservazioni spettroscopiche successive alla fusione di stelle di neutroni migliora la nostra comprensione di come si formano questi elementi fondamentali della vita. La luminosità di GRB 230307A ha superato quella dell'intera Via Lattea di oltre un milione di volte. Questa straordinaria scoperta segna un secondo esempio di identificazione di elementi così pesanti e ci avvicina allo svelamento delle origini di tutti gli elementi.

Il telescopio spaziale James Webb ha svolto un ruolo fondamentale in questa scoperta. L'autore principale dello studio, il professor Andrew Levan della Radboud University, ne ha sottolineato l'importanza nella comprensione delle origini degli elementi. Ha osservato che questo viaggio è iniziato con la tavola periodica di Dmitri Mendeleev oltre 150 anni fa e ora sta avanzando con l'aiuto delle capacità innovative del telescopio spaziale James Webb.

Guardando al futuro, i ricercatori sono ansiosi di approfondire i meccanismi delle fusioni di stelle di neutroni e le spettacolari esplosioni che producono. La dottoressa Samantha Oates, coautrice dello studio, ha sottolineato le capacità di trasformazione del telescopio spaziale James Webb, che ci consente di esplorare queste fusioni cosmiche con una precisione senza precedenti.

Il dottor Gompertz conclude con ottimismo, affermando che le recenti scoperte hanno ampliato la nostra conoscenza delle fusioni di lunga durata in grado di alimentare i lampi di raggi gamma. La prossima sfida consiste nello scoprire fusioni più estese e svelare la creazione di elementi ancora più pesanti. Questa rivelazione rivoluzionaria rappresenta un passo significativo verso una comprensione trasformativa del nostro universo e dei suoi intricati meccanismi.

