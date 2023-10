La scoperta di un'antica tempesta solare e le sue implicazioni per la società moderna

By

Scienziati provenienti da Regno Unito, Francia e Repubblica Ceca hanno rivelato un notevole aumento dei livelli di radiocarbonio risalenti a 14,300 anni fa attraverso l’esame di antichi anelli di alberi trovati nelle Alpi francesi. Si ritiene che questo aumento del radiocarbonio sia il risultato di un’enorme tempesta solare, la più significativa mai registrata.

Lo studio si è concentrato sull'analisi dei tronchi d'albero conservati sulle sponde erose del fiume Drouzet nelle Alpi francesi meridionali. Questi anelli di alberi subfossili sono stati sezionati ed esaminati, portando alla scoperta di un picco di radiocarbonio senza precedenti esattamente 14,300 anni fa.

Confrontando questa anomalia con le misurazioni del berillio ottenute dalle carote di ghiaccio della Groenlandia, i ricercatori hanno ipotizzato che questo picco sia stato causato da un’immensa tempesta solare, che avrebbe rilasciato grandi quantità di particelle energetiche nell’atmosfera terrestre.

Questa tempesta appena rilevata supera in magnitudo gli eventi Miyake precedentemente confermati, tempeste solari estreme verificatesi negli ultimi 15,000 anni. Gli eventi Miyake, compreso questo scoperto di recente, sono su scala molto più ampia. Gli eventi confermati più recenti si sono verificati nel 993 d.C. e nel 774 d.C.

Le implicazioni di tali colossali tempeste solari ai giorni nostri sono motivo di preoccupazione. Queste tempeste potrebbero potenzialmente causare danni significativi alla moderna società tecnologica. Le telecomunicazioni, i sistemi satellitari e le reti elettriche potrebbero essere gravemente danneggiati, con conseguenti ingenti perdite finanziarie. I trasformatori delle reti elettriche potrebbero subire danni permanenti, provocando blackout diffusi che durerebbero mesi. Anche i satelliti, cruciali per la navigazione e la comunicazione, potrebbero subire danni permanenti, rendendoli inutilizzabili. Inoltre, gli astronauti si troverebbero ad affrontare notevoli rischi legati alle radiazioni.

Comprendere i rischi posti da questi eventi è fondamentale per la preparazione. Rafforzare i sistemi energetici e di comunicazione e sviluppare metodi per proteggerli da potenziali danni sono essenziali per proteggere la società dalla potenziale devastazione causata dalle tempeste solari estreme.

Fonte: IANS (nessun collegamento fornito)