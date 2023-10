Il nuovo Centro aereo e spaziale Samuel Oschin ospiterà lo Space Shuttle Endeavour

By

Il Samuel Oschin Air and Space Center, sede permanente dello Space Shuttle Endeavour in pensione della NASA, ha tenuto la sua cerimonia ufficiale di inaugurazione il 1° giugno 2022 a Los Angeles. Il centro, quando aprirà, presenterà 150 mostre distribuite in tre gallerie multi-livello, intitolate “Air”, “Space” e “Shuttle”. Occuperà quattro piani e 100,000 piedi quadrati di spazio espositivo.

Il nuovo centro spaziale, situato presso il California Science Center, offrirà ai visitatori un'opportunità unica di conoscere la storia e i progressi tecnologici dei viaggi aerei e spaziali. Le mostre presenteranno vari manufatti e display interattivi per coinvolgere ed educare i visitatori di tutte le età.

Uno dei punti salienti del centro sarà l'esposizione della navetta spaziale Endeavour stessa. La navetta sarà esposta in posizione verticale, consentendo ai visitatori di vederla da vicino ed esplorarne l'interno. Durante la cerimonia di inaugurazione sono state esposte anche le toppe di missione dello shuttle, indossate dagli astronauti durante i loro voli.

Inoltre, il centro sarà caratterizzato da una galleria spaziale che offre uno sguardo alle meraviglie dello spazio. I visitatori avranno la possibilità di conoscere i corpi celesti, le missioni di esplorazione spaziale e le ultime scoperte nella scienza spaziale. La galleria incorporerà immagini straordinarie e mostre interattive per rendere l'esperienza memorabile.

Il Samuel Oschin Air and Space Center rappresenta un'aggiunta significativa al panorama culturale di Los Angeles e attirerà senza dubbio sia gli appassionati di spazio che le menti curiose. Servirà come piattaforma per ispirare le generazioni future a intraprendere una carriera nei campi STEM e continuare ad ampliare i confini dell’esplorazione spaziale umana.

