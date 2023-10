Scoperto un enorme oceano sotto la crosta terrestre

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria: sotto la crosta terrestre si nasconde un enorme oceano. L'acqua, immagazzinata in una roccia conosciuta come "ringwoodite", si trova a 400 miglia sotto terra. Questa scoperta ha portato alla conclusione che sotto la superficie c’è tre volte più acqua che in tutti gli oceani messi insieme.

L'acqua è immagazzinata in uno stato unico chiamato stato spugnoso, che non è né liquido, né solido, né gas, ma un quarto stato. La struttura cristallina della ringwoodite le consente di attrarre l'idrogeno e intrappolare l'acqua, facendola agire come una spugna.

Il geofisico Steve Jacobsen, parte del team dietro la scoperta, ha dichiarato: “Penso che stiamo finalmente vedendo le prove di un ciclo dell’acqua dell’intera Terra, che potrebbe aiutare a spiegare la grande quantità di acqua liquida sulla superficie del nostro pianeta abitabile”.

La scoperta è stata fatta studiando i terremoti e analizzando le onde d'urto captate dai sismometri. Attraverso queste rilevazioni sismiche è stata confermata la presenza di acqua nella roccia.

Questa scoperta ha implicazioni significative per la nostra comprensione del ciclo dell’acqua terrestre e della grande quantità di acqua sul nostro pianeta. Inoltre fa luce sui misteri nascosti sotto la crosta terrestre e mette in luce la continua meraviglia della natura.

Oltre a questa notevole scoperta, gli scienziati hanno recentemente scoperto anche un ecosistema completamente nuovo sotto la crosta vulcanica con l’aiuto di un robot sottomarino. Queste scoperte ci ricordano che c’è ancora molto da imparare sul nostro pianeta e sui suoi segreti nascosti.

Fonte:

– Articolo scientifico: "Disidratazione che si scioglie nella parte superiore del mantello inferiore"

– Il geofisico Steve Jacobsen