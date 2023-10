Una nuova scoperta rivela un vasto oceano sotterraneo

By

Sembra che ogni giorno avvengano scoperte scientifiche strabilianti che mettono alla prova la nostra comprensione del mondo. Dai buchi neri ai continenti nascosti, le meraviglie dell'universo non cessano mai. E ora gli scienziati hanno fatto una rivelazione sorprendente: c’è un enorme oceano nascosto sotto la crosta terrestre.

Studi precedenti avevano dimostrato che l'acqua può essere immagazzinata all'interno del mantello roccioso, ma una nuova ricerca ha scoperto un'enorme riserva d'acqua sepolta a 400 miglia sottoterra in un tipo di roccia chiamata "ringwoodite". La cosa affascinante è che quest'acqua non è allo stato liquido, solido o gassoso, ma piuttosto in un quarto stato, che assomiglia a una struttura simile a una spugna.

L'innovativo articolo scientifico intitolato "Disidratazione fusione nella parte superiore del mantello inferiore", pubblicato nel 2014, ha fornito i primi risultati. Il gruppo di ricerca ha scoperto che la struttura cristallina della ringwoodite possiede una capacità unica di attrarre l'idrogeno e intrappolare l'acqua, agendo effettivamente come una spugna.

Il geofisico Steve Jacobsen, che faceva parte del team, ha descritto il significato di questa scoperta: “Penso che stiamo finalmente vedendo le prove di un ciclo dell’acqua dell’intera Terra, che potrebbe aiutare a spiegare la grande quantità di acqua liquida sulla superficie del nostro pianeta abitabile. pianeta. Gli scienziati hanno cercato per decenni queste acque profonde mancanti”.

Studiando i terremoti e analizzando le onde d'urto rilevate sotto la superficie terrestre mediante sismometri, gli scienziati sono stati in grado di identificare la presenza di acqua nella roccia ringwoodite. Anche se la roccia contiene solo l’1% di acqua, ciò implica che sotto la superficie terrestre c’è tre volte più acqua che in tutti gli oceani messi insieme.

Questa straordinaria scoperta è solo una delle tante scoperte scientifiche recenti. Un’altra sorprendente scoperta è stata fatta quando gli scienziati hanno esplorato le croste vulcaniche con un robot sottomarino, svelando un ecosistema completamente nuovo. Diventa sempre più evidente che la natura nasconde ancora innumerevoli segreti in attesa di essere scoperti.

FAQ:

D: Cos'è la ringwoodite?

R: La Ringwoodite è un tipo di roccia che può immagazzinare acqua in una struttura spugnosa.

D: Come è stata scoperta la presenza di acqua sotto la superficie terrestre?

R: Gli scienziati hanno studiato i terremoti e analizzato le onde d'urto rilevate dai sismometri per identificare l'acqua intrappolata nella roccia ringwoodite.

D: Quanta acqua si stima ci sia sotto la superficie terrestre?

R: Se la roccia ringwoodite contenesse solo l'1% di acqua, ci sarebbe tre volte più acqua sotto la superficie terrestre che in tutti gli oceani messi insieme.