Un enorme oceano si nasconde sotto la crosta terrestre, dicono gli scienziati

Gli scienziati hanno fatto una scoperta sorprendente: sotto la crosta terrestre si nasconde un vasto oceano che contiene tre volte più acqua di tutti gli oceani sulla superficie del pianeta. L'acqua è immagazzinata in una roccia chiamata "ringwoodite" situata a 400 miglia sotto terra.

Una ricerca pubblicata nel 2014 ha rivelato che l’acqua è immagazzinata nella roccia del mantello in uno stato unico noto come “stato simile a una spugna”, che non è né liquido, né solido, né gas, ma piuttosto un quarto stato. Questa scoperta apre la possibilità di un ciclo dell’acqua dell’intera Terra che spiega l’abbondanza di acqua liquida sulla superficie del pianeta.

Il geofisico Steve Jacobsen, parte del team dietro i risultati, ha spiegato il significato della ringwoodite, descrivendola come una “spugna” che può attrarre l’idrogeno e intrappolare l’acqua. La struttura cristallina della ringwoodite le consente di assorbire una notevole quantità di acqua nelle profondità del mantello, fornendo un anello mancante nella comprensione degli scienziati della distribuzione dell'acqua sulla Terra.

Gli scienziati hanno fatto questa scoperta rivoluzionaria studiando l’attività sismica e le onde d’urto generate dai terremoti. Attraverso questa analisi, hanno identificato la presenza di acqua nella ringwoodite in profondità sotto la superficie. Se la roccia contiene solo l'1% di acqua, significa che nel sottosuolo c'è tre volte più acqua che in tutti gli oceani della Terra messi insieme.

La scoperta di un oceano nascosto sotto la crosta terrestre non è l'unico passo avanti recente nella ricerca scientifica. I ricercatori hanno anche scoperto un ecosistema completamente nuovo esplorando la crosta vulcanica con un robot sottomarino. Queste scoperte sottolineano la vastità dei regni inesplorati sul nostro pianeta.

Fonte:

– Articolo scientifico intitolato "Disidratazione fusione nella parte superiore del mantello inferiore"

– Il geofisico Steve Jacobsen