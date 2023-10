Eruzione Taupō della Nuova Zelanda datata al 232 d.C. con vetro vulcanico antartico

Gli scienziati hanno scoperto frammenti di vetro vulcanico nell'Antartide occidentale che forniscono la prova dell'eruzione del vulcano Taupō in Nuova Zelanda, avvenuta circa 1,800 anni fa. Questa scoperta aiuterà a determinare l’anno esatto di questa massiccia eruzione. L'eruzione del Taupō è considerata una delle eruzioni più violente degli ultimi 5,000 anni.

La datazione al radiocarbonio ha suggerito che l'eruzione sia avvenuta nel 232 d.C., ma alcuni esperti hanno sostenuto che le prove potrebbero essere state contaminate e che l'eruzione sia avvenuta molto più tardi. Tuttavia, la recente scoperta di frammenti di vetro vulcanico geochimicamente unici sepolti in profondità all’interno di un nucleo di ghiaccio conferma che l’eruzione è avvenuta alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno dell’anno 232.

I ricercatori hanno identificato sei frammenti riconducibili all'eruzione del Taupō e un settimo frammento proveniente da un'eruzione molto precedente dello stesso vulcano, nota come eruzione dell'Ōruanui, avvenuta circa 25,500 anni fa. I frammenti sono stati trovati a profondità simili, indicando che il vetro dell'eruzione dell'Ōruanui fu sepolto vicino al vulcano e successivamente lanciato nell'atmosfera durante l'eruzione del Taupō.

Il vetro vulcanico è stato disperso dai forti venti di sud-ovest, viaggiando per oltre 3,100 miglia (5,000 chilometri) per raggiungere l'Antartide occidentale. Analizzando gli strati di ghiaccio circostanti, i ricercatori sono stati in grado di determinare quando i frammenti di vetro sono atterrati in Antartide. La scoperta di vetro proveniente da entrambe le eruzioni dello stesso vulcano fornisce una forte prova che conferma l'origine dei detriti vulcanici come Taupō.

L'eruzione del Taupō durò da diversi giorni a diverse settimane e provocò un'esplosione di lava che devastò un'area che copriva 7,700 miglia quadrate (20,000 chilometri quadrati). La distanza tra il vulcano in Nuova Zelanda e l’Antartide occidentale evidenzia la potenza di queste eruzioni, poiché i detriti vulcanici venivano sollevati dai venti ad alta quota.

Questo studio fa luce sulla difficoltà nel rilevare e convalidare eventi vulcanici nelle carote di ghiaccio dell’Antartide. Ulteriori ricerche e analisi di questi antichi frammenti di vetro vulcanico contribuiranno alla nostra comprensione dei tempi e degli impatti delle eruzioni passate.

Fonte: rapporti scientifici