Enormi satelliti per comunicazioni in orbita terrestre bassa potrebbero disturbare l'astronomia

Le osservazioni del prototipo di satellite BlueWalker 3 hanno rivelato che è uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno, superando tutti tranne le stelle più luminose. Ciò ha sollevato preoccupazioni tra gli astronomi riguardo al potenziale disturbo causato dalle grandi costellazioni di satelliti sulla nostra capacità di osservare le stelle ed eseguire radioastronomia.

Diverse aziende stanno pianificando di lanciare costellazioni di satelliti in grado di fornire servizi mobili o a banda larga in tutto il mondo. Questi satelliti devono trovarsi in orbita terrestre bassa e possono essere relativamente grandi, rappresentando una minaccia per le osservazioni del cielo notturno. In risposta a ciò, un team internazionale di scienziati guidato da astronomi del Centro IAU per la protezione del cielo scuro e silenzioso dalle interferenze delle costellazioni satellitari (CPS) ha valutato l’impatto del satellite BlueWalker 3 sull’astronomia.

Il satellite BlueWalker 3, lanciato da AST SpaceMobile, è un prototipo di una costellazione pianificata di oltre un centinaio di satelliti simili destinati all'uso nelle comunicazioni mobili. La luminosità del satellite è stata analizzata attraverso una campagna di osservazione internazionale, che ha incluso contributi di astronomi professionisti e dilettanti provenienti da varie località del mondo.

I dati raccolti in un periodo di 130 giorni hanno mostrato un forte aumento della luminosità in coincidenza con l'apertura della schiera di antenne di 64 metri quadrati del satellite. Ciò lo rende il più grande sistema di antenne commerciali mai schierato nell’orbita terrestre bassa. Prevedere la traiettoria dei satelliti è fondamentale per gli astronomi per evitarli o almeno conoscere la loro posizione nei dati. Tuttavia, mitigare la loro luminosità è impegnativo, poiché mascherare la loro posizione comporterebbe la perdita di dati per quella porzione di cielo.

Oltre alle osservazioni visibili, BlueWalker 3 rappresenta una minaccia anche per la radioastronomia, poiché trasmette a frequenze radio vicine a quelle utilizzate dai radiotelescopi. Attualmente, le protezioni degli osservatori dalle interferenze radio si applicano principalmente ai trasmettitori terrestri e potrebbero non essere sufficienti a proteggere i radiotelescopi dalle trasmissioni satellitari.

L’Unione Astronomica Internazionale (IAU) e i partner del CPS riconoscono l’importanza delle costellazioni satellitari per le comunicazioni globali, ma sottolineano la necessità di strategie per ridurre al minimo il loro impatto sulle osservazioni astronomiche. Sono necessarie ulteriori ricerche per sviluppare metodi per proteggere i telescopi esistenti e futuri dai numerosi satelliti previsti per il lancio futuro.

Le osservazioni di BlueWalker 3 continueranno, con l'intenzione di studiare la sua emissione termica entro la fine dell'anno. Ulteriori discussioni su questo argomento si svolgeranno al simposio IAU: Astronomy and Satellite Constellations: Pathways Forward in ottobre.

Fonte: Sangeetha Nandakumar, “L’elevata luminosità ottica del satellite BlueWalker 3”, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7. [Fonte: Imperial College di Londra]