Gli astronomi osservano gli effetti senza precedenti dei lampi di raggi gamma sulla ionosfera terrestre

Un recente evento astronomico ha lasciato incantati gli scienziati mentre testimoniano gli effetti mai visti prima di un lampo di raggi gamma sulla ionosfera superiore della Terra. L’evento, noto come GRB 221009A, ha avuto origine a quasi due miliardi di anni luce di distanza e ha illuminato la ionosfera al suo arrivo nell’ottobre 2022.

I lampi di raggi gamma sono flussi altamente energetici di protoni generati da eventi catastrofici come le supernove o il collasso di una stella in un buco nero. Queste esplosioni rilasciano fotoni a lunghezze d’onda estreme dello spettro elettromagnetico, in alcuni casi addirittura creando buchi nello spazio-tempo.

Ciò che distingue GRB 221009A è che è la prima volta che gli astronomi osservano l’impatto di un lampo di raggi gamma sulla ionosfera superiore. Le misurazioni precedenti si erano concentrate esclusivamente sulla ionosfera inferiore. Questo evento senza precedenti ha aperto un mondo di “nuova fisica” che gli astronomi stanno ora cercando di comprendere.

I ricercatori, tra cui l'astronomo Mirko Piersanti dell'Università dell'Aquila in Italia, hanno analizzato attentamente i dati provenienti da diversi osservatori spaziali di raggi gamma, con particolare attenzione al satellite INTEGRAL dell'Agenzia spaziale europea. I loro risultati, pubblicati su Nature Communications, rivelano cambiamenti sorprendenti nella conduttività, nella ionizzazione e nel campo elettrico della ionosfera.

Secondo Piersanti, l’arrivo di questi fotoni energetici ha provocato correnti ionosferiche inaspettate e fluttuazioni del campo elettrico. Gli effetti sono stati rilevati a circa 310 miglia (500 chilometri) sopra la superficie terrestre. I ricercatori hanno anche scoperto che l’esplosione è avvenuta in tre fasi distinte, ciascuna delle quali ha interessato l’intera ionosfera. Questi picchi, simili alla sequenza della morte di una stella, includevano un evento precursore, un successivo massiccio picco di energia e un terzo picco meno energetico.

Mentre l’ipotesi prevalente attribuisce l’esplosione ad una supernova accompagnata dalla formazione di un buco nero, altri scenari restano possibili. Piersanti propone che il primo picco rappresenti il ​​collasso della stella, seguito da un'esplosione durante il secondo picco. Vale la pena notare che non tutte le supernove creano buchi neri; alcuni danno origine a densi resti chiamati stelle di neutroni.

Nonostante il prolungato bombardamento di raggi gamma durato più di sette ore, la Terra rimane inalterata a causa della lontana origine dell'evento. I ricercatori hanno anche simulato le conseguenze se un’esplosione simile si fosse verificata nella nostra galassia. I risultati hanno rivelato che se un’esplosione altrettanto potente dovesse verificarsi nelle vicinanze, ridurrebbe l’intero strato di ozono ed esporrebbe la vita sulla Terra alle dannose radiazioni ultraviolette del Sole.

Sebbene la probabilità che un simile evento si verifichi nel nostro vicinato cosmico sia bassa, la scoperta del GRB 221009A fornisce agli scienziati preziose informazioni sui potenti eventi che modellano il nostro universo. Mentre continuano a svelare i misteri dei lampi di raggi gamma e dei loro effetti, le osservazioni future consentiranno agli astronomi di confrontare ed espandere le loro conoscenze in questo affascinante dominio della fisica.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è un lampo di raggi gamma?

Un lampo di raggi gamma è un flusso altamente energetico di protoni emessi durante eventi catastrofici come le supernove o il collasso di una stella in un buco nero. Questi lampi rilasciano fotoni a lunghezze d'onda estreme dello spettro elettromagnetico.

2. Perché GRB 221009A è importante?

GRB 221009A è il primo esempio osservato di un lampo di raggi gamma che colpisce direttamente la ionosfera superiore della Terra, rivelando una nuova fisica che gli scienziati sono ansiosi di comprendere. Le misurazioni precedenti si erano concentrate sulla ionosfera inferiore.

3. Quali sono stati gli effetti osservati sulla ionosfera terrestre?

L'esplosione ha causato cambiamenti nella conduttività, nella ionizzazione e nel campo elettrico della ionosfera. Questi effetti erano inaspettati alle latitudini misurate ed erano diversi dalle fluttuazioni del campo magnetico.

4. Cosa ha causato i tre picchi osservati nel GRB 221009A?

I tre picchi osservati durante l'esplosione sono indicativi di diverse fasi nella morte di una stella. Il primo picco rappresenta il collasso della stella, il secondo picco indica l'esplosione e il terzo picco è legato al collasso in corso del nucleo della stella.

5. Un evento simile potrebbe rappresentare una minaccia per la Terra?

Sebbene GRB 221009A non abbia avuto un impatto notevole sulla Terra, le simulazioni indicano che se un’esplosione simile si verificasse all’interno della nostra galassia, potrebbe ridurre lo strato di ozono, esponendo la vita sulla Terra alle dannose radiazioni ultraviolette. Tuttavia, la probabilità che un simile evento si verifichi nelle vicinanze è bassa.