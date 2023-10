Una massiccia cometa criovulcanica si avvicina alla Terra

Gli astronomi hanno fatto una scoperta straordinaria: una cometa tre volte più grande del Monte Everest, conosciuta come 12P/Pons-Brooks, che è esplosa nello spazio e ora si sta dirigendo verso la Terra. Questa cometa appartiene a una rara categoria chiamata comete criovulcaniche, o comete vulcaniche fredde, composte da ghiaccio, polvere e gas. Ha un nucleo solido con un diametro stimato in circa 18.6 km. Mentre il sole riscalda il suo criomagma, la pressione si accumula all’interno della cometa, portando infine a esplosioni di azoto e monossido di carbonio. Queste esplosioni fanno sì che i detriti congelati vengano scagliati attraverso le fratture del guscio della cometa, dandogli la sua forma caratteristica che ricorda un paio di corna o un ferro di cavallo.

Nonostante il comportamento esplosivo della cometa, non c'è da preoccuparsi per un impatto con la Terra. Si prevede che Pons-Brooks continuerà a eruttare man mano che si avvicina alla Terra, ma rimarrà a una distanza di sicurezza di 232 milioni di km (144 milioni di miglia) nel suo avvicinamento più vicino. Ciò lo colloca ben oltre la portata degli oggetti vicini alla Terra (NEO), che tipicamente passano entro 120 milioni di miglia dal nostro pianeta.

Sebbene la cometa non rappresenti un pericolo per la Terra, offre una rara opportunità per gli osservatori del cielo. L'ultima volta che Pons-Brooks è stato visibile ad occhio nudo è stato nel 1954, e si prevede che sarà più luminoso nei cieli notturni di maggio e giugno 2024, anche se sarà più vicino al nostro pianeta ad aprile. Si prevede che la sera del 2 giugno 2024 la cometa raggiungerà il suo picco di luminosità. Dopo il suo avvicinamento più vicino, Pons-Brooks ritornerà nel sistema solare esterno e non sarà più visibile fino al 2095.

Attualmente situato nella costellazione di Ercole, Pons-Brooks può essere osservato ad un'altezza di 36 gradi sopra l'orizzonte se rivolto verso est-nordest. La sua grandiosità sia in termini di dimensioni che di rara visibilità rendono questa cometa criovulcanica un evento celeste sorprendente a cui assistere.

Fonte: l'articolo di origine