Una colossale cometa criovulcanica si avvicina alla Terra

By

Gli scienziati hanno riferito della scoperta di una colossale cometa tre volte più grande del Monte Everest che si sta rapidamente avvicinando alla Terra. Tuttavia non c’è motivo di preoccuparsi poiché la cometa non è in rotta di collisione con il nostro pianeta. Si prevede invece che sarà visibile a occhio nudo quando raggiungerà il punto più vicino alla Terra il 21 aprile 2024.

Questo corpo celeste, chiamato 12P/Pons-Brooks, è classificato come cometa criovulcanica. Questi tipi di comete hanno un nucleo solido che si estende per ben 18.6 km e sono composti da una miscela di ghiaccio, polvere e gas. Quando il sole riscalda la cometa, la pressione all'interno del nucleo aumenta, provocando la fuoriuscita di azoto e monossido di carbonio attraverso le fessure nello strato esterno della cometa, creando frammenti di ghiaccio.

Pons-Brooks ha subito un evento esplosivo due volte nell'arco di quattro mesi, conferendogli una caratteristica forma a corno. Alcuni osservatori hanno addirittura paragonato il suo aspetto al Millennium Falcon della serie Star Wars. In termini di dimensioni, questa cometa è paragonabile alla famosa cometa di Halley, che fu visibile l'ultima volta senza telescopio nel 1954. Pons-Brooks ha un'orbita solare simile di 71 anni ed è quindi classificata come "cometa di tipo Halley". .

Mentre Pons-Brooks si avvicina al suo punto più vicino alla Terra nell'aprile 2024, gli osservatori del cielo possono aspettarsi il suo picco di luminosità il 2 giugno 2024. Dopo questo incontro ravvicinato, la cometa continuerà il suo viaggio verso i confini più remoti del sistema solare, con il suo prossimo ritorno previsto nel 2095.

Attualmente la cometa si trova all'interno della costellazione di Ercole, visibile in direzione Est-Nord-Est, a circa 36 gradi sopra l'orizzonte. Si prevedono ulteriori eruzioni, potenzialmente ancora più significative, mentre la cometa continua il suo viaggio verso la Terra.

Sebbene Pons-Brooks sia impressionante, la cometa vulcanica più turbolenta nel nostro quartiere cosmico è 29P/Schwassmann-Wachmann. Questa gigantesca cometa, che misura 37 km di larghezza, orbita attorno al sole oltre Giove alla sorprendente velocità di 60 miglia all'ora. Si ritiene che erutti circa 26,000 volte all'anno e che abbia avuto la sua eruzione più potente in 20 anni nel dicembre 12, spingendo nello spazio circa un milione di tonnellate di criomagma.

Fonte:

– Articolo originale: “Una cometa colossale, tre volte più grande del Monte Everest, è esplosa nello spazio e ora sta accelerando verso la Terra, riferiscono gli scienziati. Ma non c’è motivo di allarmarsi: la cometa non si scontrerà con noi. Si prevede invece che sarà visibile ad occhio nudo attorno al suo punto più vicino alla Terra il 21 aprile 2024”. (Nessun URL fornito)

– Definizioni: cometa criovulcanica, 12P/Pons-Brooks, cometa di Halley (nessun URL fornito)