Gli scienziati svelano la scoperta di un nuovo dinosauro sauropode con il potenziale per sbloccare l'evoluzione dei dinosauri

Gli scienziati hanno annunciato la scoperta di una nuova specie di dinosauro sauropode, chiamato Garumbatitan morellensis, nel comune spagnolo di Morella. Questo quadrupede erbivoro pesava circa 30-40 chilogrammi e raggiungeva un'altezza imponente di dieci metri. Le sue caratteristiche distintive includevano un collo lungo, gambe robuste e vertebre lunghe un metro.

Contrariamente alle aspettative, questo colossale dinosauro non utilizzava i suoi lunghi arti per spostarsi sul terreno montuoso della penisola iberica. Probabilmente camminava invece sui metacarpi, in modo simile alla punta dei piedi, a causa della mancanza di dita sugli arti superiori. Il femore inclinato verso l'interno suggerisce una posizione ampia durante il movimento.

La regione in cui probabilmente vagava il Garumbatitan morellensis era un'area di estuario incastonata tra montagne e vaste foreste piene di alberi di considerevoli dimensioni che potevano sostenere le esigenze alimentari di creature così grandi. La sua andatura ondeggiante gli permetteva di attraversare queste foreste con relativa facilità.

Questa straordinaria scoperta è stata fatta nel sito fossile di Sant Antoni de la Vespa a Morella, che ha offerto spunti sulla monumentale storia evolutiva dei dinosauri sauropodi. Oltre al Garumbatitan morellensis, il sito ha restituito fossili di almeno cinque distinte specie di dinosauri del Cretaceo inferiore in Europa.

Comprendere l'evoluzione dei dinosauri non è essenziale solo per i film di successo di Hollywood come Jurassic Park, ma anche per comprendere i meccanismi dell'evoluzione e altri concetti scientifici come la biogeografia e la tettonica a placche. Questa scoperta contribuisce notevolmente a svelare il complesso enigma dell’evoluzione dei dinosauri.

Il Garumbatitan morellensis appartiene ai Somphospondyli, un gruppo diversificato e primitivo di sauropodi. Inoltre, la connessione con i lignaggi trovati in Asia, Nord America e Africa suggerisce una storia di lunghi viaggi tra questi dinosauri.

Lo studio dettagliato può essere trovato nello Zoological Journal della Linnean Society.

Fonte:

– Giornale zoologico della Linnean Society (studio)