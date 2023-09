Un nuovo studio avverte di un imminente evento di estinzione di massa a causa del caldo estremo

Uno studio pionieristico pubblicato su Nature Geoscience prevede un evento di estinzione di massa dei mammiferi tra circa 250 milioni di anni. La ricerca, condotta dall’Università di Bristol, rivela che il calore estremo derivante dalla formazione di un supercontinente potrebbe potenzialmente eliminare quasi tutti i mammiferi.

Lo studio utilizza modelli climatici di supercomputer per proiettare l’impatto futuro degli estremi climatici quando i continenti della Terra finiranno per fondersi. I risultati indicano che man mano che il sole diventa più luminoso ed emette più energia, combinato con l’aumento dei livelli di CO2 e gli effetti della formazione continentale, le temperature raggiungeranno altezze senza precedenti.

I fattori che contribuiscono alle temperature estreme includono le eruzioni vulcaniche che rilasciano grandi quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, esacerbando il riscaldamento del pianeta.

Sebbene i mammiferi, compreso l’uomo, siano stati storicamente in grado di adattarsi a condizioni climatiche estreme, la loro tolleranza al caldo eccessivo è limitata. Le simulazioni condotte nello studio suggeriscono che l’esposizione prolungata a temperature estreme si rivelerebbe insostenibile per i mammiferi.

L'autore principale, il dottor Alexander Farnsworth dell'Università di Bristol, spiega che la formazione di un supercontinente creerebbe un ambiente ostile privo di fonti di cibo e acqua per i mammiferi. Temperature diffuse comprese tra 40 e 50 gradi Celsius, insieme a livelli elevati di umidità, renderebbero impossibile per i mammiferi la regolazione della temperatura corporea.

Sebbene lo studio si concentri su uno scenario futuro tra milioni di anni, sottolinea l’urgente necessità di affrontare l’attuale crisi climatica causata dalle emissioni umane di gas serra. I ricercatori sottolineano l’importanza di raggiungere quanto prima le emissioni nette zero per mitigare gli effetti del caldo estremo e proteggere la salute umana.

La ricerca condotta dal team internazionale di scienziati ha utilizzato modelli climatici e simulazioni per prevedere le future tendenze climatiche del supercontinente, chiamato Pangea Ultima. Per stimare i futuri livelli di CO2, il team ha considerato vari fattori come il movimento delle placche tettoniche, la chimica degli oceani e la biologia. I calcoli suggeriscono che senza un’azione significativa per ridurre le emissioni di carbonio, i livelli di CO2 potrebbero raddoppiare rispetto ai livelli attuali.

In conclusione, questo studio innovativo evidenzia le potenziali conseguenze devastanti del caldo estremo sulle specie di mammiferi in un lontano futuro. Nonostante la cronologia di milioni di anni, la ricerca serve a ricordare la necessità di affrontare l’attuale crisi climatica e intraprendere azioni immediate per mitigare gli impatti del cambiamento climatico.

Fonte:

– Nature Geoscience: rivista scientifica mensile sottoposta a peer review che copre varie discipline delle scienze della Terra

– Università di Bristol: università di ricerca in mattoni rossi a Bristol, in Inghilterra, con molteplici facoltà e dipartimenti accademici

– Università di Leeds: università coinvolta nei futuri calcoli della CO2 e nella ricerca sul clima

– Accademia Cinese delle Scienze: istituzione accademica leader che conduce ricerche sull’altopiano tibetano