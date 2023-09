L’imminente estinzione di massa: Pangea Ultima e il futuro della vita sulla Terra

By

Un recente studio condotto dall’Università di Bristol ha scoperto un futuro tetro per il pianeta Terra. Secondo lo studio, la formazione di un nuovo supercontinente, chiamato Pangea Ultima, potrebbe potenzialmente causare l’estinzione della specie umana e rendere il pianeta inabitabile entro i prossimi 250 milioni di anni.

La principale forza trainante dietro questa imminente estinzione di massa è l’accresciuto stress termico. Utilizzando modelli climatici di supercomputer, i ricercatori hanno simulato le condizioni future del pianeta una volta che tutti i continenti si fonderanno in uno solo. I risultati hanno rivelato un ambiente estremamente caldo, secco e ostile, particolarmente inadatto per i mammiferi non adattati all’esposizione prolungata al calore eccessivo.

Inoltre, lo studio prevedeva che, con la fusione dei continenti, il sole sarebbe diventato più luminoso, emettendo più energia ed esacerbando il riscaldamento globale. Le eruzioni vulcaniche rilascerebbero abbondanti quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, intensificando gli effetti del cambiamento climatico. Di conseguenza, lo studio mette in guardia contro temperature fatali comprese tra 40 e 50 gradi Celsius, combinate con un’elevata umidità, che si rivelerebbero letali per varie specie, compreso l’uomo.

Incredibilmente, solo una percentuale compresa tra l’8% e il 16% della terra di questo futuro supercontinente sarebbe abitabile per i mammiferi. Questo studio sottolinea l’urgenza di affrontare la crisi climatica esistente derivante dalle emissioni di gas serra indotte dall’uomo. Sottolinea la necessità che l’umanità riduca la propria impronta di carbonio e limiti il ​​riscaldamento globale a 1.5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, in conformità con l’Accordo di Parigi.

Se gli esseri umani non riescono a intraprendere le azioni necessarie, potrebbero trovarsi ad affrontare condizioni simili a quelle previste per Pangea Ultima molto prima del previsto. Eunice Lo, una delle coautrici dello studio, sottolinea l’importanza vitale di non perdere di vista l’attuale crisi climatica derivante dalle emissioni umane di gas serra.

Alla luce di questi risultati, lo studio propone che gli esseri umani esplorino altri pianeti abitabili o cerchino modi per adattarsi ad ambienti estremi se vogliono garantire la sopravvivenza a lungo termine. La storia della Terra ci ricorda cinque grandi estinzioni di massa, la più recente delle quali è stata l'estinzione del Cretaceo-Paleogene che spazzò via i dinosauri 66 milioni di anni fa.

Questo studio stimolante serve a ricordare duramente la fragilità della vita sulla Terra e esorta l’umanità ad agire immediatamente per mitigare l’attuale crisi climatica. Solo attraverso sforzi collettivi e pratiche sostenibili possiamo sperare di salvaguardare il futuro del nostro pianeta e la sopravvivenza della nostra stessa specie.

Fonte:

– Studio dell’Università di Bristol