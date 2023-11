Marte diventa MIA: la danza silenziosa della congiunzione solare

By

Pubblicato il: martedì 21 novembre 2023 04:17:23 PKT

Marte, il nostro pianeta vicino, sta per scomparire dalla vista della Terra, spingendo la NASA a interrompere temporaneamente le sue missioni sul Pianeta Rosso. Questo fenomeno, noto come congiunzione solare, si verifica quando la Terra, Marte e il Sole si allineano in linea retta, ostruendo la vista e interrompendo i segnali tra i due pianeti. Di conseguenza, Marte diventerà completamente invisibile alla Terra fino al 25 novembre.

Durante la congiunzione solare, la comunicazione tra i rover, i lander e gli orbiter della NASA su Marte e la Terra diventa impossibile. La sfera infuocata del Sole agisce come una barriera, impedendo la trasmissione dei segnali. Inviare nuove istruzioni o tentare di comunicare durante questo periodo è altamente rischioso, poiché l'interferenza delle particelle cariche emesse dal Sole può corrompere i messaggi e potenzialmente mettere in pericolo la navicella spaziale.

Per mitigare i potenziali rischi, la NASA ha adottato misure precauzionali. Hanno preparato delle liste di “cose da fare” che la navicella spaziale potrà seguire autonomamente durante il periodo di pausa. La navicella entrerà in modalità pilota automatico, consentendo alla NASA di monitorare il proprio stato di salute e raccogliere dati nonostante il blackout delle comunicazioni.

Questa non è la prima volta che la NASA incontra la congiunzione solare. Nel corso degli anni sono diventati abili nel destreggiarsi in questa danza astronomica. Anche se la navicella spaziale su Marte perderà temporaneamente i contatti, la NASA rimane fiduciosa nella propria capacità di gestire la situazione e garantire il successo delle proprie missioni.

Nelle prossime settimane, i team di missione della NASA continueranno a tenere d'occhio la navicella spaziale e ad ascoltare eventuali segnali di problemi. Roy Gladden, manager del Mars Relay Network presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha espresso il proprio impegno a mantenere il benessere del veicolo spaziale e a monitorare i suoi progressi durante la congiunzione.

Mentre Marte potrebbe scomparire dalla nostra vista, l'esplorazione scientifica del Pianeta Rosso continua dietro le quinte. Le missioni e le scoperte della NASA su Marte ci hanno portato più vicini a svelare i misteri del nostro vicino celeste e a far avanzare la nostra comprensione dell'universo.

FAQ

D: Cos'è la congiunzione solare?

R: La congiunzione solare è un fenomeno che si verifica quando la Terra, Marte e il Sole si allineano in linea retta, rendendo i due pianeti invisibili l'uno all'altro.

D: Perché la congiunzione solare interrompe la comunicazione tra la Terra e Marte?

R: La sfera infuocata del Sole ostruisce la vista e interferisce con i segnali inviati dalla Terra e da Marte, rendendo impossibile la comunicazione.

D: Quali rischi sono associati all'invio di segnali durante la congiunzione solare?

R: I segnali inviati durante la congiunzione solare possono essere danneggiati dalle particelle cariche emesse dal Sole, mettendo potenzialmente in pericolo la navicella.

D: In che modo la NASA mitiga i rischi durante la congiunzione solare?

R: La NASA prepara liste di “cose da fare” che la sonda deve seguire in autonomia durante il periodo di pausa e ne monitora lo stato di salute per garantirne il benessere.

D: Quanto durerà la congiunzione solare?

R: La congiunzione solare durerà fino al 25 novembre, durante il quale Marte sarà invisibile dalla Terra.