Il più forte terremoto mai registrato è stato causato da forze tettoniche e non dall'impatto di un asteroide

Gli scienziati hanno scoperto che il terremoto più potente mai registrato su Marte non è stato causato dall’impatto di un asteroide, ma piuttosto da forze tettoniche all’interno del pianeta stesso. Questa rivelazione suggerisce che Marte è sismicamente più attivo di quanto si credesse in precedenza.

Il lander InSight della NASA, atterrato su Marte nel novembre 2018, ha rilevato un terremoto di magnitudo 4.7 il 4 maggio 2022. Questo terremoto è stato cinque volte più forte del precedente detentore del record, anch'esso misurato da InSight nel 2021. A differenza della maggior parte dei martemoti che durano solo un'ora, le ripercussioni di questo terremoto sono continuate per sei ore senza precedenti, rendendolo il terremoto di più lunga durata mai registrato su un altro pianeta.

Sebbene InSight abbia rilevato oltre 1,300 martemoti dal suo arrivo su Marte, questo particolare terremoto si è distinto perché il suo segnale era simile a quelli causati dagli impatti di asteroidi. Tuttavia, non è stata trovata alcuna prova di un cratere da impatto o di un pennacchio di polvere, portando gli scienziati a concludere che il terremoto fosse di origine tettonica.

Contrariamente alla saggezza convenzionale, in precedenza si pensava che Marte fosse troppo piccolo e troppo freddo per mostrare attività tettonica. A differenza della Terra, Marte non ha placche tettoniche che si muovono in risposta alle forze del mantello. Invece, il terremoto rilevato da InSight è stato probabilmente causato dal rilascio di stress vecchio di miliardi di anni all’interno della crosta di Marte, formatosi mentre diverse parti del pianeta si raffreddavano e si contraevano a velocità variabili.

Comprendere l'attività tettonica di Marte è cruciale per l'esplorazione futura e la potenziale colonizzazione umana. Studiando la distribuzione degli stress sul pianeta, gli scienziati sperano di determinare le aree sicure per l'abitazione umana e le aree che dovrebbero essere evitate.

Questa ricerca innovativa è stata pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters.

