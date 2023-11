Marte rivela la sua atmosfera verde brillante: approfondimenti dalla missione TGO

Gli scienziati che lavorano con l'ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) dell'Agenzia spaziale europea hanno fatto una scoperta rivoluzionaria: l'atmosfera di Marte emette un affascinante bagliore verde. Questo affascinante fenomeno, noto come bagliore d'aria, è stato osservato per la prima volta nello spettro della luce visibile. Sebbene il bagliore atmosferico esista anche sulla Terra, è distinto dalla maestosa aurora boreale, comprendendo diverse cause e caratteristiche.

Il bagliore dell'aria nasce dalla combinazione di due atomi di ossigeno per formare una molecola di ossigeno, un processo particolarmente evidente a 31 km sopra la superficie del pianeta. In confronto, le affascinanti aurore che abbelliscono i cieli della Terra hanno origine quando le particelle cariche del sole interagiscono con il nostro campo magnetico.

Sebbene gli scienziati abbiano speculato sul bagliore atmosferico su Marte per circa quattro decenni, la conferma iniziale è avvenuta solo un decennio fa, quando l’orbiter Mars Express, lanciato anch’esso dall’Agenzia spaziale europea, ha rilevato il fenomeno nello spettro infrarosso. Recentemente, nel 2020, i ricercatori hanno osservato un bagliore d’aria nella luce visibile durante la luce del giorno marziano. E ora, per la prima volta, l'ExoMars Trace Gas Orbiter ha permesso agli scienziati di osservare l'affascinante bagliore notturno di Marte.

Queste scoperte inaspettate hanno un enorme significato per le future iniziative sul Pianeta Rosso. Jean-Claude Gérard, planetologo dell'ULiège, ha espresso il suo entusiasmo, affermando: “Queste nuove osservazioni sono inaspettate e interessanti per i futuri viaggi sul Pianeta Rosso. L’intensità del bagliore notturno nelle regioni polari è tale che strumenti semplici e relativamente economici nell’orbita marziana potrebbero mappare e monitorare i flussi atmosferici. Una futura missione dell’ESA potrebbe trasportare una fotocamera per l’imaging globale. Inoltre, l’emissione è sufficientemente intensa da essere osservabile durante la notte polare dai futuri astronauti in orbita o dal suolo marziano”.

L'esplorazione del bagliore notturno di Marte, un aspetto in corso della missione TGO, fornisce agli scienziati preziose informazioni sui processi atmosferici del Pianeta Rosso. Rilevando a distanza queste emissioni, i ricercatori possono svelare la composizione e la dinamica dell'atmosfera superiore di Marte, che si trova tra 40 e 80 chilometri (da 25 a 50 miglia) sopra la superficie del pianeta. Poiché questa regione rimane inaccessibile alle tecniche di misurazione diretta tramite satellite, lo studio del bagliore d’aria offre un’opportunità unica per svelarne i misteri.

Inoltre, lo studio dell'atmosfera di Marte migliora la progettazione dei futuri veicoli spaziali destinati al Pianeta Rosso. Una comprensione più approfondita della densità atmosferica aiuta i pianificatori delle missioni nella costruzione di satelliti in grado di resistere alla resistenza atmosferica incontrata durante l'orbita o nella progettazione di paracadute efficienti per trasportare carichi utili sulla superficie marziana.

Le straordinarie scoperte scoperte dalla missione TGO, che fanno luce sulla luminosa atmosfera di Marte, sono state pubblicate sulla stimata rivista Nature Astronomy il 9 novembre.

