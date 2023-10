Il rover Mars Perseverance cattura un'immagine straordinaria dalla fotocamera Mastcam-Z

Il rover Mars Perseverance, nella sua missione in corso sul pianeta rosso, ha catturato un'immagine accattivante che è stata scelta come "Immagine della settimana" per la Settimana 136 dal 17 al 23 settembre 2023. L'immagine è stata scattata dalla Mastcam destra del rover -Z camera, situata in alto sull'albero del robot esploratore.

Questa foto in particolare è stata scattata il 17 settembre 2023, all'ora solare media locale di 07:10:00. L'immagine accattivante mostra il terreno roccioso di Marte, offrendo uno sguardo sull'affascinante paesaggio del pianeta.

La telecamera Mastcam-Z è un componente chiave del rover Perseverance e fornisce immagini dettagliate di Marte mentre il rover continua a esplorare i suoi dintorni. Dotata di funzionalità di imaging avanzate, questa fotocamera consente agli scienziati sulla Terra di comprendere meglio le caratteristiche geologiche e la composizione della superficie marziana.

Il rover Mars Perseverance è stato in missione per cercare segni di antica vita microbica, studiare il clima e la geologia del pianeta, raccogliere e conservare campioni per il futuro ritorno sulla Terra e aprire la strada all'esplorazione umana di Marte. Gli strumenti scientifici avanzati del rover, inclusa la telecamera Mastcam-Z, svolgono un ruolo cruciale nel successo di questa missione.

Questa immagine accattivante serve a ricordare gli incredibili risultati e le continue scoperte fatte dal rover Perseverance su Marte. Attraverso le sue straordinarie immagini e la raccolta di dati, il rover continua a fornire preziose informazioni sulla storia del pianeta rosso e sul potenziale di sostegno alla vita.

– NASA/JPL-Caltech/ASU (credito immagine)

– NASA – Amministrazione Nazionale dell’Aeronautica e dello Spazio