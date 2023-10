Nuove intuizioni sul nucleo di Marte rivelate da studi recenti

Recenti studi condotti da gruppi di ricerca dell'Università svizzera ETH di Zurigo e dell'Université Paris Cité hanno gettato nuova luce sul nucleo di Marte, sfidando le nozioni precedenti sulla sua composizione e struttura. Lanciato nel 2016, il progetto Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS) del lander InSight della NASA ha fornito dati preziosi nel 2021, suggerendo che il nucleo di Marte è circondato da uno strato di roccia fusa ed è più piccolo di quanto si credesse in precedenza.

In precedenza, gli scienziati erano rimasti perplessi davanti alla scoperta di un numero maggiore di elementi più leggeri, come zolfo, carbonio, ossigeno e idrogeno, nel nucleo di Marte rispetto a quanto avevano suggerito le teorie sulla storia della formazione del pianeta. Tuttavia, i nuovi studi, pubblicati su Nature, forniscono una spiegazione alternativa. Propongono che il nucleo di ferro liquido di Marte sia in realtà avvolto da uno strato di 150 km di roccia silicatica quasi fusa. Inoltre, questi studi suggeriscono un raggio del nucleo più piccolo con una densità maggiore rispetto ai precedenti risultati di InSight. Questi risultati si allineano più da vicino con ciò che sappiamo sulla composizione chimica di Marte.

Analizzando i dati sismologici della missione InSight, i gruppi di ricerca sono giunti a conclusioni simili. Entrambi i team concordano sul fatto che il nucleo liquido di ferro-nichel di Marte si estende solo a metà della superficie del pianeta. Hanno anche identificato lo strato di roccia fusa utilizzando tre segnali sismologici primari. Le onde sismiche longitudinali, o onde P, attraversano il fondo del mantello di Marte ma non si propagano nel nucleo. Allo stesso tempo, le onde sismiche trasversali, note come onde S, emesse dai martemoti più vicini al lander, si propagano attraverso le regioni centrali e superiori del mantello, indicando uno stato solido più freddo. Inoltre, l'evidenza di riflessioni delle onde S dalla parte superiore dello strato fuso ne conferma la natura solida.

Queste nuove scoperte forniscono preziose informazioni sulla struttura del nucleo e del mantello di Marte. La combinazione delle osservazioni sismologiche con la conoscenza della formazione e dell’evoluzione dei pianeti terrestri, nonché con i dati sulle dimensioni, la forma, la rotazione e il campo gravitazionale dei pianeti, offre preziose prospettive sulla storia geologica di Marte e sulle dinamiche future. La ricerca non solo migliora la nostra comprensione di Marte, ma fornisce anche un contesto essenziale per comprendere i pianeti terrestri come la Terra.

Tuttavia, è importante notare che gli studi presentano istantanee regionali di Marte e che sono necessarie ulteriori indagini in diverse località per ottenere una comprensione più completa dell’interno del pianeta. Attualmente, non ci sono piani per le agenzie spaziali di condurre missioni che fornirebbero dati aggiuntivi per chiarire la questione. Tuttavia, questi studi recenti rappresentano un progresso significativo nello svelare i misteri del nucleo di Marte.