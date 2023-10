L'elicottero Ingenuity Mars della NASA stabilisce un nuovo record di velocità durante il 62° volo

By

La NASA ha programmato il 62esimo volo dell'elicottero Ingenuity Mars con l'obiettivo di raggiungere un nuovo record di velocità per velivoli ad ala rotante su Marte. Originariamente previsto per soli cinque voli come dimostrazione tecnologica, Ingenuity ha superato le aspettative e continua a volare.

Nel suo prossimo volo, Ingenuity salirà a 18 metri e percorrerà 268 metri in 119.3 secondi, con una velocità target di dieci metri al secondo. Il volo precedente, il volo 60, aveva raggiunto una velocità massima di 8 m/s. Tuttavia, secondo i dati analizzati da The Register, il volo 62 dovrebbe superare questo record.

In termini di distanza percorsa e durata, il volo 62 si classificherà rispettivamente al 24° e 34° posto. Il traguardo più recente di Ingenuity è stato il raggiungimento del record di altitudine di 24 metri sul volo 61 nell'ottobre 2023.

Vale la pena notare che le prestazioni di Ingenuity sono notevoli considerando che la sua missione originale doveva terminare più di due anni fa. Operando nell'impegnativo ambiente marziano, il continuo successo di Ingenuity è una testimonianza dell'ingegnosità degli ingegneri e degli scienziati dietro il progetto.

In particolare, il tentativo di record di velocità di Ingenuity coincide con un altro record di velocità stabilito dal Perseverance Rover della NASA, che recentemente ha coperto 347.7 metri in un solo giorno senza intervento umano.

Per il suo prossimo volo, Ingenuity decollerà e atterrerà all’Airfield Tau, con obiettivi che includono obiettivi scientifici di imaging e l’espansione dell’inviluppo di volo. Il continuo successo di Ingenuity funge da ispirazione e mette in mostra le incredibili imprese compiute nell'esplorazione di Marte.