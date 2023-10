Rifiuti di plastica marina: un contenitore per la resistenza antimicrobica

I rifiuti di plastica marina non solo sono dannosi per l’ambiente, ma potrebbero anche contribuire alla diffusione della resistenza antimicrobica (AMR). I batteri che vengono scaricati negli oceani attraverso i liquami e le acque reflue trovano un ambiente adatto per prosperare sui biofilm che si formano sui rifiuti di plastica.

Secondo Gunhild Hageskal, ricercatrice senior presso l’istituto scientifico norvegese SINTEF, i batteri presenti nelle acque reflue e nelle acque reflue formano biofilm sulle superfici di plastica del mare. Questi biofilm fungono da incubatori per la resistenza antimicrobica, poiché i batteri si scambiano elementi genetici quando sono riuniti in grandi numeri. Questo scambio consente la diffusione di proprietà resistenti tra i batteri.

Inoltre, le acque reflue possono contenere residui antimicrobici e chimici, mentre alcune sostanze chimiche presenti nella plastica possono influenzare lo sviluppo della resistenza batterica. Alla luce di queste preoccupazioni, i ricercatori del SINTEF, in collaborazione con NTNU e l'Università della Tessaglia in Grecia, hanno lanciato il progetto PlastiSpread. Questo progetto mira a studiare l’entità della resistenza antimicrobica diffusa attraverso i rifiuti plastici marini.

La ricerca sarà condotta a Trondheim, in Norvegia, in collaborazione con il comune di Trondheim e gli impianti locali di trattamento delle acque reflue. Per fornire una prospettiva globale, uno studio simile sarà condotto in Grecia, dove l’uso di antibiotici è due volte più elevato rispetto alla Norvegia.

Con un budget di 12 milioni di corone norvegesi, il progetto PlastiSpread sarà finanziato dal Consiglio di ricerca norvegese e coordinato da NTNU. SINTEF fungerà da partner del progetto. Lo studio si svolgerà tra luglio 2023 e luglio 2027, cercando di far luce sulla relazione tra i rifiuti di plastica marini e la diffusione della resistenza antimicrobica.

Fonte:

– Istituto scientifico norvegese SINTEF

– Consiglio di ricerca norvegese