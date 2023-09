Il potenziale legame tra i rifiuti plastici marini e la resistenza antimicrobica

Secondo i ricercatori di SINTEF, NTNU e dell’Università della Tessaglia, i rifiuti di plastica marina potrebbero contribuire alla diffusione della resistenza antimicrobica (AMR) da batteri patogeni ai molluschi o agli esseri umani impegnati in attività ricreative in acqua. I batteri presenti nelle acque reflue e reflue tendono a formare biofilm sulle superfici di plastica nell’oceano. Questi biofilm fungono da incubatori per la resistenza antimicrobica, poiché i batteri si scambiano elementi genetici quando vengono raccolti in grandi quantità. Anche la presenza di residui antimicrobici e chimici nelle acque reflue, nonché di alcune sostanze chimiche nella plastica stessa, può influenzare lo sviluppo della resistenza batterica.

I ricercatori intendono indagare sull’entità di questo problema attraverso un progetto chiamato PlastiSpread. Questo progetto, che ha un budget di 12 milioni di NOK, sarà realizzato tra luglio 2023 e luglio 2027. È finanziato dal Consiglio di ricerca norvegese e coordinato da NTNU, con SINTEF come partner del progetto. La parte norvegese dello studio si svolgerà a Trondheim in collaborazione con il comune locale e gli impianti di trattamento delle acque reflue. Uno studio simile sarà condotto anche in Grecia, dove l’uso di antibiotici è doppio rispetto alla Norvegia, per fornire una prospettiva globale.

Questa ricerca mira a far luce sui potenziali rischi associati ai rifiuti plastici marini e alla diffusione della resistenza antimicrobica. Comprendendo i meccanismi alla base di questo fenomeno, gli scienziati sperano di sviluppare strategie per mitigarne l’impatto e proteggere sia l’ambiente che la salute umana. Questo studio evidenzia l’urgente necessità di soluzioni complete per la gestione dei rifiuti e sottolinea l’importanza di ridurre l’inquinamento da plastica nei nostri oceani.

Fonte:

– Notizie Gemelli