L'astronauta dell'ESA Marcus Wandt assegnato alla missione Axiom 3

L'astronauta svedese del progetto ESA Marcus Wandt è stato selezionato per viaggiare verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nella missione Axiom 3 (Ax-3) nel gennaio 2024. La missione, chiamata Muninn, è supportata dall'ESA e dall'Agenzia spaziale nazionale svedese ( SNSA). Marcus servirà come specialista di missione sotto il comando di Michael López-Alegría, capo astronauta di Axiom Space, rappresentando sia gli Stati Uniti che la Spagna come paese con doppia cittadinanza.

La missione Ax-3 sarà la prima missione spaziale umana commerciale con un astronauta sponsorizzato dall'ESA. Ciò evidenzia il sostegno dell’ESA a una nuova generazione di esploratori spaziali che utilizzano l’accesso commerciale allo spazio per alimentare l’economia europea e far avanzare la conoscenza oltre la Terra.

Gli altri membri dell'equipaggio della missione Ax-3 includono Walter Villadei, colonnello e pilota dell'aeronautica italiana, e lo specialista di missione Alper Gezeravci di Türkiye. Tutti e tre i membri dell'equipaggio hanno una vasta esperienza di volo e hanno prestato servizio nelle forze aeree della loro nazione.

Il coinvolgimento dell'ESA in questa missione dimostra l'impegno dell'agenzia nel sostenere i suoi Stati membri e nel promuovere missioni accelerate e di breve durata che generano buona scienza, sensibilizzazione, istruzione e benefici per la vita sulla Terra. Si prevede che la missione Ax-3 sarà trasformativa, posizionando le nazioni europee come pionieri nell’emergente settore spaziale commerciale.

Un razzo SpaceX Falcon 9 lancerà l'Ax-3 su una navicella spaziale SpaceX Crew Dragon dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, USA. Una volta attraccato alla ISS, Marcus trascorrerà fino a 14 giorni conducendo ricerche sulla microgravità e attività educative.

Marcus sta attualmente seguendo un rigoroso programma di formazione in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone per prepararsi alla missione. Il suo viaggio può essere seguito sul blog Exploration dell'ESA, su X e su Instagram.

Fonte: ESA (Agenzia spaziale europea) e Axiom Space