L'arte dell'ordine: il mondo ben piegato di Marc Jacobs

Il famoso stilista Marc Jacobs è diventato famoso non solo per le sue squisite creazioni di abbigliamento, ma anche per il suo impeccabile ordine nel campo della piegatura dei vestiti. Anche se suo marito, Char Defrancesco, potrebbe non condividere lo stesso livello di esperienza in questo settore, sicuramente cerca di impressionare. Sfortunatamente, il tentativo di Defrancesco di mostrare le sue abilità di piegatura con l'aiuto di una tavola pieghevole è stato un'impresa fugace, come ha rivelato Jacobs a Page Six Style.

Sebbene piegare i vestiti possa sembrare un compito banale per alcuni, Jacobs lo vede come una forma d'arte, un modo per far sì che tutto si adatti perfettamente a una forma designata. Essendo una persona che apprezza la bellezza degli indumenti ben curati, continua ad appendere e piegare tutti i suoi vestiti, nonostante il suo status di rinomato designer.

Nella famiglia di Jacobs e Defrancesco, sembra che i vestiti piegati possano costituire un piccolo punto di contesa. Mentre Defrancesco sottolinea la velocità con cui Jacobs si piega, il designer insiste sul fatto che l'ordine è fondamentale. Arriva addirittura ad ammettere che i vestiti mal piegati sono tra i suoi incubi ricorrenti, anche se non i peggiori.

Quando si tratta di prendersi cura delle cose belle, Jacobs emana un senso di orgoglio e convinzione. È un valore instillato in lui fin dalla giovane età e trova grande importanza nel preservare l'essenza dei suoi abiti. La sua attenzione ai dettagli non si limita alla sua professione ma si estende a tutti gli aspetti della sua vita.

È chiaro che Jacobs e Defrancesco hanno ruoli distinti nella loro partnership, ognuno dei quali brilla a modo suo. Anche se Defrancesco potrebbe non possedere l'abilità di piegamento di suo marito, senza dubbio mette in campo i suoi talenti. Mentre continuano il loro viaggio insieme, il loro amore reciproco e i loro punti di forza individuali creano un equilibrio armonioso che è a dir poco straordinario.

