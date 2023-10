I ricercatori mappano gli interruttori genetici in diversi tipi di cellule cerebrali e la loro connessione ai disturbi neuropsichiatrici

I ricercatori dell’Università della California a San Diego hanno compiuto progressi significativi nella comprensione delle complessità del cervello umano mappando gli interruttori genetici in diversi tipi di cellule cerebrali. In uno sforzo su larga scala, hanno analizzato oltre un milione di cellule cerebrali umane e identificato 107 diversi sottotipi di cellule cerebrali. Questa ricerca, parte dell'iniziativa BRAIN, mira a migliorare la nostra comprensione dei collegamenti tra tipi cellulari e disturbi neuropsichiatrici.

Mappare i diversi tipi di cellule nel cervello e comprenderne le funzioni è fondamentale per scoprire nuove terapie che possano colpire specificamente i singoli tipi di cellule rilevanti per malattie specifiche. Analizzando un vasto numero di cellule cerebrali, i ricercatori sono stati in grado di correlare aspetti specifici della biologia molecolare a un'ampia gamma di malattie neuropsichiatriche, tra cui la schizofrenia, il disturbo bipolare, il morbo di Alzheimer e la depressione maggiore.

Per migliorare ulteriormente le loro scoperte, i ricercatori hanno utilizzato strumenti di intelligenza artificiale (AI) per prevedere gli effetti di specifiche varianti genetiche ad alto rischio. Questo approccio ha permesso loro di prevedere in che modo le variazioni della sequenza del DNA influenzano la regolazione genetica e contribuiscono alla malattia. Comprendendo questi meccanismi, i ricercatori possono sviluppare trattamenti e terapie mirate per diversi disturbi neuropsichiatrici.

Sebbene questa ricerca fornisca informazioni rivoluzionarie sul cervello umano e sulle sue patologie, c’è ancora molto altro da scoprire. La ricerca in corso presso l’Università della California a San Diego, in collaborazione con altre istituzioni, mira a studiare le cellule di più cervelli umani e indagare come il cervello cambia durante lo sviluppo e con le malattie. Questa analisi approfondita delle cellule cerebrali contribuirà a una migliore comprensione della biologia alla base dei disturbi neuropsichiatrici e porterà potenzialmente a nuove strade per la riabilitazione.

Lo studio a cui si fa riferimento è pubblicato su Science e contribuisce all’iniziativa BRAIN del National Institute of Health, che cerca di rivoluzionare la nostra comprensione del cervello dei mammiferi sviluppando nuove neurotecnologie per caratterizzare i tipi di cellule neurali.

