La relazione tra dimensione delle cellule e conteggio nel corpo umano

Un recente studio pubblicato sulla rivista PNAS ha fatto luce sulla relazione tra dimensione e numero delle cellule nel corpo umano. I ricercatori hanno compilato dati sulle dimensioni delle cellule provenienti da oltre 1,500 fonti, identificando circa 400 tipi cellulari unici distribuiti su 60 sistemi di tessuti. Hanno utilizzato questi dati per stabilire una visione completa dei parametri per tutti i principali tipi di cellule umane.

Lo studio ha rivelato che le dimensioni delle cellule rimangono coerenti tra i sessi e le età, con variazioni nel conteggio delle cellule. Ad esempio, il modello maschile ha mostrato che le cellule del sangue pesano circa 4.7 kg e sono divise in 53 tipi che abbracciano 30 sistemi tissutali. Il cervello maschile contiene circa 88 miliardi di neuroni e un numero simile di non-neuroni.

Una scoperta interessante dello studio è la relazione tra dimensione e conteggio delle cellule. È stato osservato che quando la dimensione di una cellula aumenta, il suo conteggio diminuisce e viceversa. Ciò suggerisce una connessione quasi inversa tra dimensione delle cellule e conteggio.

Lo studio ha inoltre evidenziato la distribuzione della biomassa cellulare tra diversi tipi di cellule. Le cellule muscolari e adipose contribuiscono prevalentemente alla biomassa cellulare, mentre la conta cellulare è dominata da piastrine, globuli rossi e globuli bianchi. La ricerca fornisce informazioni sullo spettro dimensionale delle cellule umane, dove un globulo rosso è oltre un milione di volte più piccolo di una cellula muscolare.

Nel complesso, questo studio contribuisce alla nostra comprensione della composizione cellulare e della funzione del corpo umano. Fornisce una base quantitativa per la ricerca futura e contribuisce agli sforzi in corso per profilare ogni tipo di cellula umana attraverso iniziative come l’Atlante delle cellule umane.

Fonte:

– “Il conteggio delle cellule umane e la distribuzione delle dimensioni”. PNAS.