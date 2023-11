Missione SPHEREx della NASA: mappare i misteri dell'universo

By

L’imminente missione SPHEREx della NASA è destinata a rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo. Questo telescopio spaziale, il cui lancio è previsto entro aprile 2025, mira a svelare le origini dell'acqua, la formazione delle galassie e la prima espansione dell'universo. Operando nello spettro infrarosso, SPHEREx raccoglierà dati preziosi che saranno resi accessibili a un team globale di ricercatori.

Il design innovativo di SPHEREx sta ora prendendo forma, somigliando a un imponente megafono che si erge a un'altezza impressionante di 8.5 piedi e si estende per 10.5 piedi di larghezza. Il suo aspetto unico è dovuto agli scudi fotonici a forma di cono, attualmente in fase di assemblaggio presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California. Questi scudi proteggeranno il telescopio dalla luce schiacciante e dal calore emessi dal Sole e dalla Terra.

Dotato di tre coni concentrici, SPHEREx effettuerà scansioni complete dell'intero cielo, simili alla scansione dell'interno di un globo. La navicella spaziale completerà due mappe dell'intero cielo ogni anno, consentendo agli scienziati di studiare i fenomeni cosmici con una precisione senza precedenti.

Uno degli obiettivi primari della missione SPHEREx è indagare sull'origine dell'acqua e degli elementi essenziali per la vita. Misurando l’abbondanza di ghiaccio d’acqua nelle nubi interstellari, dove si formano stelle e pianeti, gli scienziati mirano a far luce sulle origini degli ingredienti che sostengono la vita. Inoltre, SPHEREx analizzerà la luce collettiva prodotta dalle galassie, fornendo informazioni cruciali sulla loro storia evolutiva e sulla loro formazione.

Mappando la distribuzione di milioni di galassie, SPHEREx esplorerà anche il processo di rapida espansione, noto come inflazione, avvenuto una frazione di secondo dopo il Big Bang. Questi dati contribuiranno alla nostra comprensione dell’universo primordiale e della sua successiva evoluzione.

Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, SPHEREx rileverà la luce infrarossa, che non rientra nello spettro visibile. La luce infrarossa, spesso definita radiazione termica, viene emessa da oggetti caldi, compresi i corpi celesti. Per garantire misurazioni accurate, SPHEREx deve mantenere temperature estremamente basse, inferiori a meno 350 gradi Fahrenheit (meno 210 gradi Celsius).

Mentre la missione SPHEREx della NASA entra nelle fasi finali dei preparativi, cresce l'attesa per le scoperte rivoluzionarie che farà. Con il supporto di un team globale di scienziati e delle sue tecnologie avanzate, SPHEREx è pronta a svelare i misteri dell'universo, fornendo una comprensione più profonda delle nostre origini cosmiche.

FAQ

1. Qual è la missione SPHEREx?

La missione SPHEREx è un telescopio spaziale sviluppato dalla NASA per studiare le origini dell'acqua, la formazione delle galassie e la prima espansione dell'universo. Operando nello spettro infrarosso, raccoglierà dati che verranno analizzati da un team globale di ricercatori.

2. Qual è lo scopo degli scudi fotonici?

Gli scudi fotonici proteggono il telescopio SPHEREx dalla luce e dal calore eccessivi emessi dal Sole e dalla Terra. Hanno forma conica e sono costituiti da strati di materiali leggeri, come fogli di alluminio e una struttura a nido d'ape in alluminio.

3. Cosa rivelerà SPHEREx sulle origini dell'acqua?

SPHEREx misurerà l'abbondanza di ghiaccio d'acqua nelle nubi interstellari, dove si formano stelle e pianeti. Studiando queste regioni, gli scienziati sperano di scoprire le origini dell'acqua e di altri ingredienti essenziali per la vita.

4. In che modo SPHEREx studierà la formazione delle galassie?

SPHEREx analizzerà la luce collettiva prodotta dalle galassie per comprendere la loro storia evolutiva. Misurando la luce proveniente da milioni di galassie e la loro distribuzione, gli scienziati possono determinare quando le galassie hanno iniziato a formarsi e come la loro formazione è cambiata nel tempo.

5. Quali approfondimenti fornirà SPHEREx sull'universo primordiale?

Mappando la distribuzione delle galassie, SPHEREx esplorerà la rapida espansione, o inflazione, dell'universo avvenuta poco dopo il Big Bang. Questi dati contribuiranno alla nostra comprensione dell’universo primordiale e della sua successiva evoluzione.