I neuroscienziati mappano il complesso sistema visivo di una piccola vespa

I neuroscienziati del Flatiron Institute di New York City hanno compiuto un'impresa rivoluzionaria mappando il primo sistema visivo di una vespa parassita. La vespa, chiamata Megaphragma viggianii, ha un cervello minuscolo con appena 8,600 cellule ma è capace di comportamenti complessi come il volo. I ricercatori hanno utilizzato tecnologie di imaging avanzate per ricostruire l'intero sistema a livello sinaptico, rendendo per la prima volta un sistema visivo completamente ricostruito da un singolo esemplare.

Le minuscole dimensioni del cervello della vespa sono sorprendenti considerando la complessità che mostra. È simile ai cervelli più grandi ma più semplici e più piccoli. Questa ricerca non solo approfondisce la nostra comprensione dei principi neurali, ma ha anche il potenziale per migliorare l’intelligenza artificiale. Studiando i sistemi neurali più semplici come il cervello della vespa, i ricercatori sperano di scoprire i meccanismi e le regole che governano i comportamenti complessi. Mirano a comprendere meglio come il cervello della vespa elabora le informazioni visive e ad applicare questi principi a cervelli più complessi come il nostro.

Mappare le cellule cerebrali della vespa e le connessioni tra loro, chiamate sinapsi, è stato un compito incredibilmente laborioso che doveva essere svolto principalmente a mano. Tuttavia, i neuroscienziati hanno iniziato a implementare uno strumento basato sull’intelligenza artificiale per accelerare questo processo per studi futuri. Attraverso la loro ricerca, hanno scoperto nuove informazioni su come le vespe vedono ed elaborano le informazioni visive.

Nel complesso, questa ricerca non solo fa luce sulle capacità dei piccoli cervelli, ma apre anche la strada ai progressi nell’intelligenza artificiale. Comprendere i principi dei sistemi neurali più semplici può aiutarci a costruire strumenti di intelligenza artificiale migliori in grado di imitare le capacità del cervello umano.

Fonte: Fondazione Simons

Definizioni:

Livello sinaptico – Il livello di organizzazione biologica al quale i neuroni comunicano tra loro attraverso le sinapsi, le giunzioni tra le cellule nervose.

Intelligenza artificiale – La simulazione dell’intelligenza umana in macchine programmate per pensare e apprendere come gli esseri umani.

Neuroni – Le cellule specializzate del sistema nervoso che trasmettono informazioni sotto forma di impulsi elettrici.

