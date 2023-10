Manipolazione dell'entanglement quantistico per simulare gli effetti del viaggio nel tempo

Gli scienziati hanno sviluppato un metodo per manipolare l’entanglement quantistico per simulare gli effetti del viaggio nel tempo. L'entanglement quantistico è un fenomeno in cui due particelle diventano inspiegabilmente collegate, con le loro proprietà e misurazioni collegate indipendentemente dalla distanza tra loro. Questa è stata descritta come “spettrale azione a distanza” da Albert Einstein.

I ricercatori hanno combinato questo metodo per manipolare l’entanglement quantistico con la metrologia quantistica, una tecnica utilizzata per misurazioni altamente sensibili basate sulla teoria quantistica. L’obiettivo è comprendere meglio i fenomeni quantistici, piuttosto che costruire effettivamente una macchina del tempo.

Utilizzando il nuovo metodo, gli scienziati sono stati in grado di creare curve temporali chiuse (CTC), che sono traiettorie ipotetiche per interi universi in cui il tempo ritorna periodicamente a uno stato precedente. Anche se le CTC non sono state ancora osservate, i ricercatori ritengono che il loro lavoro potrebbe fornire spunti per risolvere problemi precedentemente impossibili utilizzando gli effetti quantistici.

L’autore principale dello studio, David Arvidsson-Shukur, ha spiegato l’applicazione pratica dei loro risultati: “La nostra simulazione utilizza la manipolazione dell’entanglement quantistico per mostrare come potresti modificare retroattivamente le tue azioni precedenti per garantire che il risultato finale sia quello desiderato”. Questo concetto potrebbe essere paragonato all'invio di un regalo a qualcuno senza conoscere in anticipo la sua lista dei desideri, ma potendo modificare retroattivamente il regalo utilizzando le informazioni ricevute in seguito.

È importante notare che la simulazione ha una probabilità di fallimento del 75%, ma l’utilizzo di un filtro può aiutare a eliminare i risultati indesiderati. I ricercatori sottolineano che il loro lavoro si concentra sul miglioramento della nostra comprensione dei fenomeni quantistici piuttosto che sulla creazione di reali capacità di viaggio nel tempo.

