Manipolazione dei polaritoni eccitonici non lineari in un monostrato WS2 con reticoli artificiali

Un recente studio pubblicato su Light: Science & Applications esplora la manipolazione dei polaritoni degli eccitoni in un semiconduttore atomicamente sottile noto come WS2. I polaritoni degli eccitoni sono quasiparticelle ibride che nascono dal forte accoppiamento tra eccitoni e fotoni. Questo sistema unico consente ai ricercatori di studiare i fenomeni fotonici quantistici e la fisica a molti corpi a temperatura ambiente.

WS2 è un semiconduttore eccezionale grazie al suo funzionamento a temperatura ambiente e alle intriganti proprietà Valleytronics. Tuttavia, nelle microcavità WS2, la forza di interazione non lineare complessiva dei polaritoni può essere debole rispetto ad altri semiconduttori ad ampio gap di banda. Per superare questa limitazione e ottenere una forte non linearità e stabilità termica, i ricercatori hanno implementato pozzi potenziali completamente deterministici tramite mesas litografici.

I risultati sperimentali dimostrano il successo dell'intrappolamento dei polaritoni nelle mesas, come evidenziato dalla discretizzazione delle dispersioni di fotoluminescenza e dei modelli spazialmente confinati. Lo studio rivela anche che l’interazione polaritone-eccitone domina lo spostamento spettrale osservato, che può essere aumentato fino a sei volte attraverso un migliore confinamento spaziale.

Inoltre, la coerenza dei polaritoni intrappolati è notevolmente migliorata, portando a una coerenza su misura nell’intervallo dei picosecondi. Questi risultati aprono la strada allo sviluppo di dispositivi integrati basati su polaritoni, inclusi modulatori, sorgenti quantistiche e reti neurali quantistiche.

I ricercatori sottolineano i vantaggi del loro approccio, che consente il funzionamento in condizioni ambientali, confina i polaritoni attraverso la parte fotonica delle mesas e consente la realizzazione di pozzi di potenziale completamente deterministici. Nel complesso, questo lavoro dimostra la fattibilità della manipolazione delle proprietà dei polaritoni nelle microcavità WS2 e stabilisce una base per studi futuri che coinvolgono paesaggi potenziali complessi e dispositivi polaritonici integrati a temperatura ambiente.

Fonte: Qihua Xiong, Hongxing Xu. Manipolazione dei polaritoni degli eccitoni non lineari in un semiconduttore atomicamente sottile con paesaggi potenziali artificiali. Luce: scienza e applicazioni (2023).

Nota: l'articolo originale non fornisce URL.