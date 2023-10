Modifica del comportamento della luce: effetti di pseudogravità nei cristalli fotonici

By

I ricercatori hanno compiuto progressi significativi nella manipolazione della luce come se sperimentasse gli effetti della gravità. Pubblicati sulla rivista Physical Review A il 28 settembre 2023, questi risultati hanno implicazioni per l’ottica, la ricerca sui materiali e lo sviluppo delle comunicazioni 6G.

La teoria della relatività di Albert Einstein ha da tempo stabilito che i campi gravitazionali possono alterare il percorso delle onde elettromagnetiche, comprese le onde elettromagnetiche della luce e dei terahertz. Gli scienziati hanno teorizzato che la deformazione dei cristalli nella zona di energia inferiore potrebbe imitare gli effetti della gravità, creando un fenomeno noto come pseudogravità.

Il team di ricercatori guidato dalla professoressa Kyoko Kitamura della Graduate School of Engineering dell’Università di Tohoku ha deciso di indagare se la distorsione del reticolo nei cristalli fotonici potesse generare questi effetti di pseudogravità. I cristalli fotonici possiedono proprietà uniche che consentono agli scienziati di manipolare e controllare il comportamento della luce all'interno dei cristalli, agendo come "controllori del traffico" per la luce.

Introducendo la distorsione del reticolo, che rappresenta una progressiva deformazione della spaziatura regolare degli elementi all'interno dei cristalli fotonici, i ricercatori sono stati in grado di alterare la struttura delle bande fotoniche dei cristalli. Di conseguenza, i raggi luminosi seguivano traiettorie curve all’interno dei cristalli, simili al percorso della luce che attraversa un enorme oggetto astronomico come un buco nero.

Gli esperimenti hanno utilizzato un cristallo fotonico distorto dal silicio con una costante reticolare primaria di 200 micrometri e onde terahertz. La deflessione di queste onde è stata dimostrata con successo, in modo simile al modo in cui la gravità piega il percorso degli oggetti.

Il professore associato Masayuki Fujita dell’Università di Osaka ha osservato che l’orientamento del raggio nel piano osservato nell’intervallo dei terahertz potrebbe avere applicazioni nelle comunicazioni 6G. Inoltre, questi risultati mostrano come i cristalli fotonici possano sfruttare gli effetti gravitazionali, aprendo la strada ai progressi nella fisica dei gravitoni.

Questa ricerca apre nuove possibilità nel campo dell'ottica e della ricerca sui materiali, oltre a offrire potenziali progressi nelle tecnologie di comunicazione. Modificando e controllando il comportamento della luce utilizzando la distorsione reticolare nei cristalli fotonici, gli scienziati potrebbero svelare ulteriori conoscenze sulla natura fondamentale della luce e dell'universo.

Riferimento della Gazzetta:

Nanjyo, K., et al. (2023) Deflessione delle onde elettromagnetiche mediante pseudogravità in cristalli fotonici distorti. Revisione fisica A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Fonte: Università di Tohoku